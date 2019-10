Bäcker und Floristen haben zu Allerheiligen teilweise ihre Türen für die Kundschaft geöffnet.

Genossen die Blumenhäuser rund um den 1. November schon immer Sonderrechte im Interesse des Totengedenkens und öffneten vormittags oder auch länger speziell für die vielen Friedhofsbesucher, so können sich die Bäckereien seit Kurzem auf eine neue Rechtsprechung berufen.

Bäckerei mit Tischen und Stühlen ist eine Gaststätte

Im Februar 2019 hat das Oberlandesgericht München entschieden, dass an Sonn- und Feiertagen auch länger als die sonst üblichen drei Stunden geöffnet werden darf, wenn auch Tische und Stühle im Verkaufsbereich vorhanden sind. Grund ist, dass die Bäckereien in diesem Fall als Gaststätten eingestuft werden und vom Recht Gebrauch machen dürfen, selbst hergestellte Lebensmittel zu verkaufen.

Innungsmitglieder in der Region springen auf den Trend auf

Laut den Richtern am OLG München ist das weitgehend unabhängig von der Zahl der Tische und Stühle. Allerdings steht noch eine Revisionsverhandlung am Bundesgerichtshof aus. Jedenfalls nutzen immer mehr findige Bäcker in Baden-Württemberg die Lücke, um den Kunden mehr Service zu bieten. So haben im Kreis Göppingen zum Beispiel etwa zwei Drittel der Filialen der Bäckerei Michael Kauderer geöffnet. Bis weitere Innungsmitglieder auf den Trend aufspringen, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein.

