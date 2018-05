Göppingen / SWP

Anlässlich des 100. Geburtstags der Göppinger Blumenmalerin Margarete Duisberg gibt es voraussichtlich bis Sonntag, 3. Juni, eine Ausstellung ihrer Arbeiten in der Göppinger Stadtkirche. Die langjährige Floristin war vor zwei Jahren im Alten von 98 Jahren gestorben.

Öffnungszeiten der Göppinger Ausstellung sind täglich von 10 bis 17 Uhr. Am Pfingstsonntag ab 10 Uhr wird dazu ein Gottesdienst in der Stadtkirche stattfinden, bei dem ehemalige Lehrlinge der Künstlerin von weit her zusammenkommen.