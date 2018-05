Ausstellung Ausstellung in Kunsthalle Göppingen eröffnet

Göppingen / Marcus Zecha

Ornament mit Kunst verbindet die Deutsch-Iranerin Parastou Forouhar in ihrem Werk, in dem immer wieder auch der Tschador eine wichtige Rolle spielt. Am Sonntag eröffnete die Kunsthalle Göppingen eine Ausstellung mit ihren meist großformatigen, doch nie plakativen, den filigran-verrätselten und doch hoch politischen Wandarbeiten. Die 1962 im Iran geborene Konzeptkünstlerin setzt zahlreiche Medien und Techniken ein, von der Zeichnung über die Fotografie bis zu computeranimierten Bildsequenzen. Bis zum 8. Juli sind die Werke der heute in Offenbach lebenden Künstlerin dienstags bis freitags von 13 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 19 Uhr in der Marstallstraße 55 zu sehen.