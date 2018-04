Betreuung  Ausschuss berät über KiTa-Plätze

Göppingen / Maximilian Haller

Der Ausschuss für Soziales und Schulen hat über den Ausbau des Kinderbetreuungsangebote in Göppingen beraten.

In Anbetracht der steigenden Kinderzahlen in der Stadt entstehe ein Mehrbedarf an Betreuungsplätzen, berichtete Bürgermeisterin Almut Cobet. Zur Deckung des Bedarfs sollen 32 Plätze für unter Dreijährige und 162 Plätze für Drei- bis Sechseinhalbjährige geschaffen werden. Es geht auch darum, den steigenden Qualitätsansprüchen an Kinderbetreuungstätten gerecht zu werden. Dazu gehöre die Einbindung klassischer Inklusionskinder und einer steigenden Zahl von Kindern mit Förderbedarf. Darüber hinaus beriet der Ausschuss über eine Leistungsfreistellung der freien Träger. Im Gegenzug sollen diese sich verpflichten, nur Göppinger Kinder aufzunehmen. Die zusätzlichen Betreuungsplätze werden in den nächsten Jahren Kosten von rund 4,8 Millionen Euro verursachen.