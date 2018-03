Gedenken Ausgehalten bis zum Schluss

Göppingen / Margit Haas

„180 cm groß, 65 kg, kräftiger Körperbau, mittlerer Ernährungszustand, Gebiss: große Lücken.“ So beschreibt eine Gefängnisakte Jakob Barbian. Sein Leben könnte „den Stoff für einen Roman abgeben“, stellt Angelika Taudte von der Stolpersteininitiative Göppingen fest. Geboren 1900 im Saarland, Bergmann, Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg – nach vielen Schicksalsschlägen und einer Straffälligkeit findet er in der Geislinger „Erzgrube Karl“ Arbeit. Nach einem Arbeitsunfall lernt er im Göppinger Krankenhaus seine zweite Frau kennen, die in der Metzgerstraße 72 wohnte. Alles schien gut – bis er sich mit der „lebenslustigen ... Regine Kurz einließ. Nun nahm das Verhängnis seinen Lauf“. Er unterstützte sie bei einer Abtreibung, wurde angezeigt, verhaftet, ins KZ-Lager Welzheim gebracht, 1940 verurteilt. „Der Gestapo-Apparat sortierte ihn aus der Gesellschaft aus. Für Jakob Barbian bedeutete dies ... den Verlust der Menschenwürde, jeglicher Grundrechte und das Ende seines kurzen Lebens.“

Vom KZ Dachau kam er ins KZ Buchenwald. Am 18. März 1943 verstarb Jakob Barbian. Offizielle Todesursache: Nierenentzündung. Seine Witwe fand in seinen Kleidern einen Zettel: „Viel erlebt, u. viel gelitten, mitten durch den Dreck geschritten, ausgehalten bis zum Schluß. Lazarus“.

Info Über die Göppinger Stolpersteine gibt es eine Veröffentlichung. „Unser Buch ,Stolpersteine in Göppingen’ ist gut gefragt“, freute sich Klaus Maier-

Rubner bei der Hauptversammlung der Stolpersteininitiative Göppingen. Noch nicht abgeschlossen werden konnten die Recherchen zum jüdischen

Zwangsaltersheim im Schloss Weißenstein. Die umfangreichen Forschungen werden ausschließlich aus Spenden finanziert (Bankhaus Gebrüder Martin Göppingen, IBAN: DE26 6103 0000 0000 0510 44).