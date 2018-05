Oratorium Ausdrucksstarke „Schöpfung“ in Göppingen

Von Händels großen Oratorien inspiriert

Aufführungsgeschichte Joseph Haydns „Schöpfung“ (1795–98) ist eines der bekanntesten Oratorien der Musikgeschichte. Zu dessen Komposition inspiriert wurde Haydn während seiner England-Besuche 1791–92 und 1794–95, als er Händels Oratorien in großer Besetzung hörte. „Die Schöpfung“ wurde erstmals am 29. und 30. April 1798 unter der Leitung des 66-jährigen Haydn im Stadtpalais Schwarzenberg am Neuen Markt in Wien aufgeführt. Die englische Erstaufführung fand im Jahr 1800 im Londoner Covent Garden statt.