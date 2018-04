Göppingen Aus der Reihe tanzen bei den Jugendkulturtagen

Filme, Foren, Flashmob

Programm: Neben „Salami Aleikum“ am Dienstag, 24.4., um 20 Uhr und den „Werkstatttagen“ in der Stadtkirche gibt es noch viel mehr: Workshop zum Thema Alkohol und Gruppenzwang (nur für Jugendliche), Mittwoch, 25.4., um 17 Uhr. Abseilen vom Turm der Stadtkirche, Freitag, 27.4., um 16 Uhr. Interaktives „Mensch ärgere dich nicht“, auch am Freitag, 27.4., ab 16.30 Uhr. Um 20 Uhr Wibele & Worte Poetry Slam im Jugendkulturcafé Club Bambule. Am Samstag, 28.4., um 15 Uhr Open Air auf dem Schlossplatz. Straßentheater gegen Stammtischparolen, Spiel, Spaß und Tanz: um 16 Uhr wird so richtig aus der Reihe getanzt, mit dem Flashmob „Tanz du doch auch mal aus der Reihe“. Danach gibt es was auf die Ohren, von der Band „Dezemberkind“, dann wird der Semmler-Preis für Mut- und Zivilcourage verliehen und nochmal Musik gemacht, von „Superflip“.

Workshop: Wer lernen will, wie Mangas und Comics gemacht werden, kommt am Mittwoch, 2.5., um 16.30 Uhr auf seine Kosten. Am Freitag, 4.5., um 16.30 Uhr gibt es das Forum Freiwilligendienste, auf dem auch ehemalige Freiwillige von ihrer ehrenamtlichen Arbeit berichten. Abends um 20 Uhr läuft der Film „Ziemlich beste Freunde“. Auch am Dienstag um 20 Uhr tanzt zum Abschluss der Jugendkulturtage jemand auf der Leinwand aus der Reihe: Aki Kaurismäkis Film „Die andere Seite der Hoffnung“ dreht sich um einen jungen Syrer in Helsinki.

Online: Das vollständige Programm gibt es hier: www.ev-kirche-goeppingen.de/jugendkulturtage