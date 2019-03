Das Quartier Mühlkanal wurde für das Netzwerk der Internationalen Bauausstellung 2027 in der Stadt-Region Stuttgart ausgewählt.

Super, wir freuen uns sehr.“ Julian Stipp sprüht vor Begeisterung. Der Salacher Rathauschef ist seiner Vision ein großes Stück nähergekommen. Die lautet: Aus dem neuen Quartier Mühlkanal etwas Zukunftsweisendes zu machen. Das städtebauliche Projekt, in dessen Mittelpunkt das historische Schachenmayr-Areal steht, wurde in das „IBA 27-Netz“ aufgenommen. Insgesamt 28 Projekte wurden von den Machern der Internationalen Bauausstellung in Stuttgart und der Region ausgewählt. Die Kommune hat bei der Entwicklung des Quartiers nun mit Fachleuten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft an der Seite.

Salach ist mit 8000 Einwohnern die mit Abstand kleinste Kommune, die ins IBA-Netzwerk aufgenommen wurde. Julian Stipp verhehlt nicht, dass er darauf auch ein wenig stolz ist. Vor allem aber zählen für den Rathauschef die sich daraus ergebenden Möglichkeiten für die Gemeinde. Stipp ist überzeugt, dass sich durch die Begleitung durch Bauexperten der Bauausstellung, deren Ziel es ist, in acht Jahren Besuchern aus aller Welt modellhaft neue Ansätze des Bauens, Wohnens und Arbeitens zu zeigen, große Chancen für Salach eröffnen.

Unter anderem wird gemeinsam mit dem IBA-Netzwerk ein Architektenwettbewerb vorbereitet. „Wir erwarten, dass sich namhafte Architekten beteiligen“, erklärt Stipp. Das Quartier Mühlkanal soll Maßstäbe setzen. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht die historische Industriebrache Schachenmayr-Areal mit den drei denkmalgeschützten Gebäuden im Norden und einer bislang unbebauten freien Fläche, die sich bis zur Fils hinzieht. Bis zu 800 Menschen könnten hier einmal wohnen, sowohl in dem ehemaligen Spinnereigebäude, als auch in Neubauten und Seit an Seit mit bestehenden und eventuell neuen Gewerbebetrieben und Dienstleistern. Auch die Fils als Freizeitgebiet werde bei der Planung eine Rolle spielen. „Unser Wunsch ist, ein möglichst hochwertiges Projekt zu realisieren“, gibt der Rathauschef die Marschrichtung vor.

Aus Sicht der IBA-Gesellschaft sprechen mehrere Faktoren für das Quartier Mühlkanal. IBA-Pressesprecher Tobias Schiller spricht von einem „spannenden Projekt“. Nicht nur das Verknüpfen der historischen Industrie-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit moderner Architektur sei spannend, sondern auch, wie die Kommune das neue Quartier an den bestehenden Ort anbinden wolle. Denn auf dem nördlich gelegenen Krautländer-Gebiet sollen ein Mehrgenerationenhaus und ein Bürgerpark entstehen – mit vielfältigen Angeboten und Begegnungsmöglichkeiten alter und neuer Salacher. Imponiert habe den IBA-Machern nicht nur die „sehr große Offenheit, neue Wege zu gehen“, sondern auch die ganzheitliche Betrachtungsweise der Gemeinde. Wie berichtet, beschäftigt die Kommune in der Sozialwissenschaftlerin Irmgard Ehlers eine Quartierskoordinatorin, die gemeinsam mit den Salachern Konzepte für eine sozialverträgliche Einbindung des neuen Quartiers und das nachbarschaftliche Miteinander entwickelt.

Ob das Quartier Mühlkanal zu den rund zwei Hand voll Projekten gehört, die bei der Internationalen Bauausstellung als modellhaft präsentiert werden, spielt indes für Salachs Bürgermeister eine untergeordnete Rolle. Bei aller Euphorie sei auch klar, dass es Investoren brauche, die die Pläne umsetzen. Einer steht bereits mit einem eigenen Konzept in den Startlöchern: die Firmengruppe Krause, die das viele Jahre brach liegende denkmalgeschützte Spinnereigebäude der Firma Schachenmayr nebst vier Hektar Fläche im vergangenen Jahr gekauft hat. Es sei ein „Vertrag mit aufschiebender Wirkung“, der erst gültig werde, wenn ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliege, erklärt Projektentwickler Uwe Reinhard.

Das Bayreuther Unternehmen hat bereits Pläne für das Areal und will das denkmalgeschützte Gebäude sanieren und mit Wohnungen und Dienstleistungsbetrieben neues Leben einhauchen. Für die Neubauung des Areals schlägt die Krause Gruppe Mehrfamilien- und auf einem Drittel der Fläche preiswerte Reihenhäuser vor. Ob dies mit den Ambitionen der Gemeinde übereinstimmt, soll in der kommenden Woche bei einem Gespräch aller Eigentümer der bestehenden Gebäude, der Kommune und den IBA-Machern sondiert werden. „Wir werden diesen Prozess begleiten“, sagt Reinhard zum Thema IBA. Er macht aber auch deutlich, dass seinen Unternehmen daran gelegen sei, diesen Prozess „etwas zu beschleunigen. Denn als Investor müssen wir die Wirtschaftlichkeit im Blick haben.“