Göppingen Auffahrunfall vor B10-Baustelle

Göppingen / SWP

Drei Leichtverletzte und drei demolierte Fahrzeuge ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Anfang der B10- Baustelle nach Eislingen.Ein 21-jähriger VW-Lenker hatte am Dienstag gegen 17.30 Uhr kurz nicht aufgepasst und war auf Höhe eines Möbelhauses auf einen Smart geprallt, der auf einen weiteren Smart geschoben wurde. Der Unfallverursacher und die beiden Insassen im ersten Smart wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Golf war so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7000 Euro.