Flüchtlinge Asylarbeit: Arbeit gibt es, Wohnraum nicht

Göppingen / David Stellmacher

Als der Runde Tisch Asyl in Göppingen vor vier Jahren ins Leben gerufen worden ist, wussten viele Engagierte noch nicht, welche Herausforderungen die steigenden Flüchtlingszahlen in den kommenden Jahren mit sich bringen würden. Dennoch hat sich der Runde Tisch als Format, das Zivilgesellschaft und Behörden ins Gespräch bringen soll, mittlerweile etabliert – nicht zuletzt wegen des konstruktiven Austausches zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, die in diesem Rahmen viele alltägliche Stolpersteine und gemeinsame Anliegen bei der Integrationsarbeit vor Ort besprechen können.

Dass der Runde Tisch Asyl dabei keineswegs als rein fachlicher Austausch einiger Experten gestaltet wird, zeigte sich am Mittwochabend bei dessen achter Veranstaltung im Großen Sitzungssaal des Göppinger Rathauses. Rund 100 Interessierte waren gekommen, um gemeinsam einen Blick auf die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Göppingen zu werfen. Ein besonderes Augenmerk legten die Organisatoren diesmal auf das Thema der beruflichen Integration Geflüchteter. Dazu referierte die Leiterin der Göppinger Agentur für Arbeit, Thekla Schlör. Auch die sieben neuen Integrationsmanager, die künftig im Stadtgebiet tätig sein werden, gaben Einblicke in ihre Arbeit.

In diesem Zusammenhang wolle die Stadt gemeinsam mit den Engagierten „Informationen austauschen, Netzwerke intensivieren und neue knüpfen“, machte Göppingens Erste Bürgermeisterin Almut Cobet deutlich. Insgesamt hätten bis Februar dieses Jahres 764 Personen einen Schutzstatus zugesprochen bekommen, 63 eine Aufenthaltsgestattung und 31 eine Duldung. Wichtig sei nun, die Integrationsbemühungen von der akuten Hilfe hin zur langfristigen Betreuung der anerkannten Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive zu gestalten.

Dabei helfen künftig auch sieben Integrationsmanager, die anerkannte Flüchtlinge vor Ort unterstützen. „Wir konnten nach wenigen Wochen feststellen, dass unser Angebot gut angenommen wird“, bilanzierte die Flüchtlingsmanagerin Katharina Heide. Zu Beginn der zweijährigen Projektphase seien bereits 140 Gespräche geführt worden. Ziel sei es nun, noch mehr „Menschen in ihrer Selbständigkeit zu stärken.“

Dies sei auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt von Bedeutung, unterstrich Thekla Schlör. Denn in manchen Belangen gebe es Nachholbedarf. „Die Qualifizierung gelingt noch nicht immer“, meinte die Chefin der Arbeitsagentur. Trotzdem gebe es Grund zum Optimismus. Während im vergangenen Jahr 23 Flüchtlingen eine Arbeitsstelle vermittelt werden konnte, sei das in diesem Jahr in nur drei Monaten bereits 87 Mal gelungen. Viele Ehrenamtliche zeigten sich optimistisch, dass mit intensiver Betreuung noch mehr Geflüchtete in den „extrem aufnahmefähigen Arbeitsmarkt“ integriert werden könnten.

Während viele Akteure mit Optimismus bekräftigten, die Arbeit vor Ort laufe gut, gab es auch kritische Anfragen. Von Ehrenamtlichen aus der Flüchtlingshilfe wurde bemängelt, dass für viele Geflüchtete die Zuständigkeiten allzu oft unübersichtlich seien – weil etwa die Integrationsmanager nur für anerkannte Flüchtlinge im Stadtgebiet Göppingen zuständig seien, blieben Zugewanderte mit Duldung außen vor. Auch sei es für viele eine große Herausforderung, eine passende Wohnung zu finden. Besonders in der Innenstadt führe dieser Umstand dazu, dass allzu oft Wohnungen in sehr schlechtem Zustand zu hohen Preisen vermietet würden.