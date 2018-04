Jebenhausen / SWP

Am Samstag, 14. April, startet das Naturkundliche Museum in der Alten Badherberge in Göppingen-Jebenhausen in die neue Museumssaison.

In der Dauerausstellung des Museums begeben sich die Besucher auf einen Rundgang durch die Erdgeschichte. Vor rund 200 Millionen Jahren wurde Süddeutschland von einem Meer überflutet. Die einstigen Lebewesen sind als Fossilien erhalten geblieben. Die umfangreiche Fossiliensammlung des Pfarrers Dr. Theodor Engel bietet hierzu interessante Einblicke und zeigt Zusammenhänge auf.

Das Naturkundliche Museum in der Boller Straße hat Mittwoch und Samstag von 13 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.