Der Traum vom Ruhm als ältester Box-Weltmeister aller Zeiten dauerte für Firat Arslan exakt 22 Minuten. Im Kampf gegen den südafrikanischen Titelverteidiger Kevin Lerena flog in der sechsten Runde das Handtuch aus der Ecke des 49-jährigen Deutschtürken, der mit seiner Familie in Donzdorf lebt.

Vor 5000 Zuschauern in der Göppinger EWS-Arena wollten die Betreuer damit offenbar Schlimmeres für den Lokalmatador verhindern. Zu klar war die Überlegenheit des 27-jährigen Lerena, der gegen den leicht taumelnden und fast deckungslosen Arslan zum Schluss gleich mehrere harte Schläge auf einmal landen konnte. Der Titelverteidiger ging somit als klarer Sieger durch technisches K.O. aus dem Ring.

Firat Arslan zeigt Nehmerqualitäten

Nach einem eher passiven Auftakt in den ersten beiden Runden versuchte Firat Arslan in Durchgang drei und vier stärker in die Offensive zu kommen, was aber nur ansatzweise und unter heftigen Gegentreffern gelang. Dennoch wusste das Heimpublikum die Nehmerqualitäten und das Durchhaltevermögen des 90,7 Kilo schweren Cruisergewichtlers zu würdigen.