Ich bin hierhergekommen, um zu zeigen, dass ich auch in Deutschland gewinnen kann“, macht Kevin Lerena, Weltmeister des Verbandes IBO im Cruisergewicht, ohne Umschweife klar. Am Samstag aus Südafrika angereist, will sich der 27-jährige Champion eine Woche im Schwabenland akklimatisieren, um am kommenden Samstag in der Göppinger EWS-Arena gegen Herausforderer Firat Arslan (49) zum Duell der Generationen in den Ring zu steigen.

Hartes Training und gegenseitige Wertschätzung

Beide Profiboxer pflegen im kontinentalen Austausch seit einiger Zeit eine „freundschaftliche Verbindung“, wie Arslan an diesem Montag bei einer öffentlichen Pressekonferenz in einem Göppinger Café bekannte. Geprägt ist das Verhältnis von hoher gegenseitiger Wertschätzung, wie Gürtelinhaber und Herausforderer immer wieder betonten. „Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Duell jeden Morgen an Firat gedacht und daran, wie hart er trainiert. Dann bin ich aufgestanden und habe noch härter trainiert“, verriet der Weltmeister und machte seinen Gegner gar zum eigenen Vorbild. „Er lebt die auch mir wichtigen Werte vor“, so Lerena voller Respekt.

Boxkampf am 8. Februar in der EWS-Arena

Firat Arslan konterte mit ebenfalls fairen Worten: „Ich weiß, wie stark Kevin ist, er ist ein guter Champion und ein super Boxer.“ Der ehemalige WBA-Weltmeister (November 2007 bis September 2008) wünscht sich für kommenden Samstag neben einer vollen Halle vor allem ein faires Urteil nach einem „sehr harten“ Kampf: „Ich bin so oft durch die Hölle hin- und zurückgegangen, ich weiß nicht, ob Kevin Lerena das kennt.“