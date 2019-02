Historie Archäologische Funde präsentiert

Göppingen. / SWP

Im Göppinger Rathaus lobte Dr. Rademacher laut einer Pressemitteilung ausdrücklich die vorausschauende Zusammenarbeit zwischen seiner, beim Landratsamt angesiedelten Abteilung und der Stadt Göppingen. Zwar waren die archäologischen Strukturen des heutigen Kornhausplatzes durch vielerlei Baumaßnahmen seit dem Wiederaufbau nach dem Zweiten Stadtbrand 1782 bis in die 1970er Jahre hinein weitgehend zerstört, gefunden haben die Archäologen aber den unteren Teil einer Latrine und einen Brunnen aus dem 15. Jahrhundert. Zu Tage kamen organische Funde, wie sie vielleicht alle 20 Jahre einmal ans Tageslicht kommen. Dr. Rademacher brachte eine Holzdaube, Holzlöffel und eine lederne Messerscheide sowie Messergriffe aus Geweih mit.

Näher beschrieben sind die Fundstücke in dem Buch „Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 2017“, herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, erschienen im Theis-Verlag. Aus dem Landkreis fanden drei Grabungsstätten Aufnahme in das Werk.