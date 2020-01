Die Arbeitslosigkeit ist im Januar im Bezirk der Agentur für Arbeit Göppingen deutlich gestiegen. 16. 286 Frauen und Männer waren ohne Arbeit. Das ist im Vergleich zum Dezember ein Plus von 1180 Personen oder 7,8 Prozent. Gegenüber Januar 2019 waren sogar 1743 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus zwölf Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg auf 3,6 Prozent (Januar 2019: 3,3 Prozent).

Teilweise Von der Jahreszeit bedingt

„Zum ersten Mal seit Sommer 2017 ist die Zahl arbeitsloser Menschen im Bezirk wieder über 16 000 gestiegen“, erklärt Thekla Schlör, Leiterin der Göppinger Arbeitsagentur. Den Anstieg zu Jahresbeginn hält sie in weiten Teilen jahreszeitlich bedingt. Sie sieht aber auch „Folgen der konjunkturellen Schwäche und struktureller Veränderungen“ in der Entwicklung am Arbeitsmarkt.

4 Prozent Arbeitslosigkeit auf Kreisebene

Im Landkreis Göppingen waren im Januar 5748 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 452 mehr (plus 8,5 Prozent) als im Dezember, und 688 (plus 13,6 Prozent) mehr als im selben Monat des Vorjahrs. Der Landkreis verzeichnete eine Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent (Geschäftsstelle in Göppingen: 3,9 Prozent; Geschäftsstelle in Geislingen: 4,5 Prozent). Im Vorjahr lag sie bei 3,6 Prozent. Im Januar waren 224 Jugendliche unter 20 Jahren arbeitslos gemeldet. Das waren 4,7 Prozent mehr als vor einem Monat, aber 7,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren waren es 1457 Arbeitslose, 6,2 Prozent mehr als im Vormonat und 9,2 Prozent mehr als im Januar 2019.

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die mindestens ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, stieg im Vergleich zum Vormonat um 3,8 Prozent, sank im Vergleich zum Januar 2019 aber geringfügig um 0,8 Prozent. Die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen kletterte um 40 Personen (plus 4,5 Prozent) auf 925.

Unterbeschäftigung höher als Arbeitslosigkeit

Die Unterbeschäftigung, die neben der Zahl der Arbeitslosen auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit berücksichtigt, ist gegenüber dem Vormonat um 1006 Personen (plus 4,7 Prozent) gestiegen. Insgesamt lag die Unterbeschäftigung im Januar bei 22.473 Menschen, das sind zehn Prozent mehr als vor einem Jahr. Die freien Stellen gingen um 276 (3,6 Prozent) zurück.

Die Zahlen zur konjunkturell bedingten Kurzarbeit liegen der Agentur für Arbeit derzeit für Juli vor. In diesem Monat arbeiteten demnach im gesamten Agenturbezirk, also in den Landkreisen Esslingen und Göppingen unterm Strich 636 Kurzarbeiter in 47 Betrieben.