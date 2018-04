Göppingen Arbeiter geben den Ton an

Göppingen / Von Margit Haas

In wenigen Tagen lädt der DGB seine Mitglieder zum Tag der Arbeit ein. Vor 125 Jahren versammelten sich die Göppinger Arbeiter das erste Mal.

Der erste Mai des Jahres 1893 fiel auf einen Montag. Für die „Göppinger Arbeiterschaft“ war es ein besonderer Tag. Zum ersten Mal waren sie zur „Mai-Feier“ eingeladen – in den „Drei-König-Saal“. Eine Anzeige zur „ersten Feier des Arbeiterverbrüderungs-Festes“ versprach neben der Festrede ein „reichhaltiges Programm“ mit einem Konzert „der hiesigen Stadtkapelle, einer Theater-Aufführung, Deklamationen und Ueberraschungen“.

Die Vereinigten Gewerkschaften und der Sozialdemokratische Verein hatten zur Mai-Feier eingeladen. In den Folgejahren bildete sich schnell ein fester Ablauf heraus, der bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges bestehen blieb. „Den Auftakt bildete die so genannte Tagwacht“, weiß Stadtarchivar Dr. Karl-Heinz Rueß. „Um sechs Uhr morgens, zur Zeit des Arbeitsbeginns in den Fabriken, zog eine Arbeiterschar mit einer Kapelle durch die Stadt, um die Kollegen aufzurufen, an diesem Tag nicht der Fabrikglocke, sondern ihrem Signal zu folgen.“ Am frühen Nachmittag dann „folgte eine Versammlung mit einer politischen Rede“.

In den ersten Jahren waren die Arbeiter in den genannten Saal der Gaststätte Drei-König eingeladen. Später dann fand die Kundgebung beim Schockensee oder auf dem Maienwasen statt. „Den Abschluss bildete ein Demonstrationszug, in dem die Mitglieder der Einzelgewerkschaften und die Kulturvereine der Arbeiterbewegung ein wichtiger Bestandteil waren“.

Zum ersten Mal war der 1. Mai als Kampf- und Feiertag der Arbeiter 1890 begangen worden. Genau 100 Jahre nach der Erstürmung der Bastille hatte dies die Sozialistische Internationale in Paris beschlossen. Auf den 1. Mai war die Wahl gefallen in Erinnerung an die Hunderttausenden Arbeiter, die sich am 1. Mai 1886 in Chicago zu einem Generalstreik zusammen gefunden hatten. Sie hatten die Einführung des Acht-Stunden-Arbeitstages gefordert. Schnell etablierte sich die Maifeier in anderen Industrieländern.Der Obrigkeit war er ein Dorn im Auge. „Um Konflikte zu vermeiden, wurde die Feier oftmals in die Abendstunden oder auf den folgenden Sonntag verlegt“, so Dr. Rueß.