Ferien Anmelden fürs Waldheim

Göppingen / SWP

Das Ferientagheim der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde findet vom 6. bis 17. August und vom 20. bis 31. August statt. Anmeldeformulare gibt es ab sofort in allen evangelischen Pfarrämtern im Bezirk oder im Dietrich-Bonhoeffer-Haus des CVJM Göppingen. Man kann das Formular auch im Internet unter www.waldheim-gp.de runterladen, am PC ausfüllen und per E-Mail an waldheim@cvjm-gp.de zuschicken. Es können Kinder angemeldet werden, die mindestens ein Jahr zur Schule gehen und nicht älter als zwölf Jahre sind. Anmeldeschluss ist am 1. Mai.