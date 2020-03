Neben überlasteten Arztpraxen und leeren Regalen mit Desinfektionsmitteln gibt es in Baden-Württemberg in diesen Tagen noch ein weiteres Problem: Laut Michael Blume, dem Antisemitismus-Beauftragten des Landes, wird die Angst vor dem Coronavirus im Internet für Panikmache und sogar Hetze gegen Juden instrumentalisiert. "Antisemiten versuchen Ängste in der Bevölkerung vor dem Coronavirus zu schüren und zu nutzen, um Verschwörungserzählungen in die Welt zu setzen", sagte Blume dem SWR.

„US-Juden haben das Virus in die Welt gesetzt“

Youtuber behaupteten laut Blume, dass das Virus von US-amerikanischen Juden hergestellt und verbreitet werde. Die Rede sei auch von einer "zionistischen Weltverschwörung für eine neue Weltordnung". Gleichzeitig wird versucht, die Berichterstattung seriöser Medien als zensiert oder als "Fake News" zu diskreditieren. Zum Beispiel berichten Trolls in den sozialen Netzwerken von angeblich massiven Hamsterkäufen, obwohl es zumindest in Göppingen nur vereinzelt Probleme mit leeren Regalen gibt.

Manipulierte Screenshots und Nachrichten

Blume befürchtet, dass sich solche Phänomene in den kommenden Monaten weiter verstärken könnten: "Wir brauchen daher mutige Stimmen, die auch digital gegen Verschwörungsmythen aufklären." Spätestens nach den Anschlägen von Halle und Hanau sollte jedem klar sein, so Blume, "dass digitale Radikalisierung längst kein harmloser Spaß mehr ist". So werden per WhatsApp zum Beispiel manipulierte Screenshots mit erfundenen Nachrichten zum Coronavirus verbreitet. Es kursieren auch dubiose Kettenbriefe.