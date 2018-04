Sauberkeit Am Putzen scheiden sich die Geister

Göppingen / Von Arnd Woletz

Das Reinigen der knapp 100 öffentlichen Gebäude ist in Göppingen seit langem ein heißes Eisen. Bei fast jeder Neuvergabe der Dienstleistungen mahnten die Lokalpolitiker mehr Sauberkeit an. Nutzer beschweren sich regelmäßig über schmutzige Turnhallen, Museen oder Amtsräume. Fragt man an den Schulen an, heißt es oft: Wenn der Hausmeister nicht ständig ein wachsames Auge drauf hätte, sähe es wohl schlimmer aus. Bestätigt wird dann meist auch, dass es in der Vergangenheit Probleme mit den Putzresultaten gab.

Lange feilte das städtische Referat Immobilienwirtschaft an einer 40-seitigen Neukonzeption fürs Reinigen der öffentlichen Gebäude. Doch das Konzept flutschte politisch nicht sauber durch. Im Gegenteil: Die Lokalpolitiker wollen, dass nachgebessert wird, bevor sie entscheiden. Im Kern geht es um die Frage, ob die Stadt die Gebäude mit eigenem Personal reinigen soll oder wie bisher in immer stärkerem Maß Fremdfirmen eingebunden werden. Konsens ist: Beim Putzen in Eigenregie fällt die Reinigungsqualität insgesamt besser aus. Auch soziale Aspekte spielen eine Rolle. Knackpunkt sind aber die Kosten. Denn würde man alle öffentlichen Gebäude von eigenen Angestellten reinigen lassen, ergäben sich Mehrkosten von jährlich 600 000 Euro.

Derzeit werden 68 Gebäude von Fremdfirmen und 28 von eigenem Personal betreut. Bei Reinigung aller Flächen in Eigenregie, müsste die Stadt bis zu 45 neue Vollzeitstellen schaffen. Deshalb sucht die Verwaltung in der Neukonzeption nach Wegen, die Reinigungsqualität auch bei Fremdvergabe sicherzustellen. Das Putzen in Eigenregie soll der Ausnahmefall werden.

Wie umstritten das Thema ist, zeigte sich auch daran, dass alle Fraktionen außer der SPD nach der Ausschussberatung einen „interfraktionellen Antrag“ unterschrieben hatten, in dem Nachbesserungen angemahnt werden. Er wurde offiziell zurückgezogen, als die Verwaltung zusagte, das Konzept noch einmal durchzugehen. In dem Antrag war von einem „falschen Strategieansatz“ die Rede. Unter Qualitätsgesichtspunkten sei die Eigenreinigung der Fremdvergabe vorzuziehen. Außerdem stört die Lokalpolitiker, dass nach dem Verwaltungsvorschlag vor allem die Gebäude weiter in Eigenregie gereinigt werden sollen, die unter Aufsicht der Verwaltung stehen. „Die Gebäude, in denen die Kinder und Jugendlichen ihre Zeit verbringen – und sich auch nicht über eventuelle Verschmutzungen beschweren – werden der Fremdreinigung übergeben“, hieß es im Antrag. In der gemeinsamen Sitzung von Verwaltungsausschuss und Umweltausschuss mahnte Christine Lipp-Wahl (Grüne) an, dass die Qualität, die Verwaltungsmitarbeiter in ihren Räumen haben, auch für Schulen und Turnhallen gelten müsse. Ihr Beispiel: Die Parkhaus-Sporthalle. Dort würden sich Kinder vor der Benutzung ekeln. OB Guido Till wies jedoch darauf hin, dass dort bereits mit städtischem Personal gereinigt werde.