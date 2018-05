Göppingen Almut Cobet sucht neue Aufgabe

Göppingen / Helge Thiele

Almut Cobet will Göppingen nach gut einem Jahr wieder verlassen: Die Erste Beigeordnete hat sich als Sozialbürgermeisterin in Pforzheim beworben.

Die Stadt Göppingen muss womöglich schon bald wieder nach einer neuen Ersten Beigeordneten suchen: Amtsinhaberin Almut Cobet hat sich in Pforzheim als Sozialbürgermeisterin beworben. Die parteilose 44-Jährige blickt zuversichtlich auf die Wahl am 19. Juni im Pforzheimer Gemeinderat: „Ich glaube, meine Chancen sind gut“, sagt sie.

Die studierte Historikerin und dreifache Mutter hatte bereits von 2009 bis 2014 in der Pforzheimer Stadtverwaltung gearbeitet hat – zunächst als kommunale Beauftragte für Beschäftigungsförderung, ab 2012 als Leiterin der strategischen Sozialplanung.

Cobet ist allerdings nicht die einzige Kandidatin für den Posten. Neben ihr hat unter anderem der Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen, Carl-Gustav Kalbfell (FDP), seinen Hut in den Ring geworfen. Bewerbungsschluss ist am 11. Mai. Das Vorschlagsrecht für die mit B7 dotierte Dezernentenstelle hat im Pforzheimer Gemeinderat die SPD. Mit deren Fraktionschef stehe sie in Kontakt, sagt Cobet, von anderen Fraktionen sei sie eingeladen worden. Mit dem Pforzheimer OB Peter Boch habe sie „ein gutes und langes“ Gespräch geführt, betonte Cobet am Mittwoch gegenüber der NWZ. Die bisherige Sozialbürgermeisterin in Pforzheim, Monika Müller, tritt bei der Wahl nicht wieder an.

Am Mittwochvormittag informierte Almut Cobet Oberbürgermeister Guido Till über ihre Bewerbung. Till habe verständnisvoll und freundlich reagiert. „Ich habe ihm keine Vorwürfe gemacht“, berichtete Cobet. Dabei pfeifen es die Spatzen seit Monaten vom Dach, dass Till und Cobet nicht miteinander klar kommen. Schon ihre Vorgängerin, Gabriele Zull, hatte erhebliche Konflikte mit Till. Nach fünf Jahren im Amt bewarb sich Zull 2016 als Oberbürgermeisterin in Fellbach – und machte dort klar das Rennen. Nun will auch Cobet Göppingen wieder verlassen – nach gut einem Jahr. Als Hauptgrund nennt Cobet die reizvolle Aufgabe in Pforzheim, wo sie als Dezernentin für die Bereiche Schule, Sport, Soziales, Jugendhilfe und das bei der Stadt angesiedelte Jobcenter zuständig wäre. „Ich kann dort anknüpfen und meine Arbeit von damals fortsetzen“, sagt Cobet, die nach eigenen Angaben die Kontakte nach Pforzheim „nie hat abreißen lassen“ und dort nach wie vor „sehr gute und enge Freunde“ hat.

Vor allem sind es die Gestaltungsmöglichkeiten, die Cobet in Pforzheim reizen. Zwar hat die 44-Jährige diese nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung als Dezernentin auch in ihrem jetzigen Amt in Göppingen. Doch Cobet sagt: „Das kann ich hier leider nicht so leben, das muss ich schon sagen. Es ist eine Herausforderung, ein Dezernat zu leiten, wenn der Oberbürgermeister inhaltlich in dem Dezernat gestaltet.“ Die Göppinger Beigeordnete fühlt sich eingeengt – und von Till oft auch nicht ausreichend informiert.

Genau dieselben Probleme hatte auch Cobets Amtsvorgängerin Zull. Der Konflikt schwelte über Jahre, schließlich suchte sich die Verwaltungsexpertin einen anderen Job. Almut Cobet sagte am Mittwoch: „Die Zusammenarbeit mit dem OB verläuft nicht immer reibungsfrei, aber ich kann mich zum Glück auf ein sehr gutes Team in meinem Dezernat verlassen, das ist mir wichtig.“ Deshalb gäbe es auch ein weinendes Auge, wenn sie in Pforzheim gewählt würde.

Cobet, die in Mühlheim an der Ruhr geboren ist und in Stuttgart wohnt, war im Herbst 2016 von der Landes-FDP auf die nach Zulls Abschied frei werdende B6-Stelle in Göppinger Rathaus angesprochen worden. Damals war Cobet Leiterin des Fachbereichs Bildung, Kultur, Soziales der Stadt Kirchheim.

Kurz darauf gab es einen ersten Kontakt zwischen der Göppinger FDP/FW-Stadträtin Susanne Weiß und Cobet. Bei der Stichwahl im Gemeinderat setzte sich Cobet Ende Januar 2017 gegen Ulrike Haas durch, die damalige Leiterin des Referats Kinder und Jugend im Göppinger Rathaus. Haas wechselte vor wenigen Wochen zur Bruderhaus Diakonie, wo sie das Geschäftsfeld Jugendhilfe leitet. Nun könnte auch Almut Cobet der Stadt Göppingen bald den Rücken kehren.