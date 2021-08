Die Berichte über die Suche des Uhinger Automobilzulieferers Allgaier nach einem Geldgeber und die damit verbundene Unruhe im Unternehmen hat den Betriebsrat der Firma am Dienstag zu einer Stellungnahme veranlasst. Kritisiert werden in dem Schreiben die „beunruhigenden Artikel“ in der NWZ über...