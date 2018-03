Medizin Allergien: Experten geben Tipps

Göppingen / SWP

Die Volkskrankheit „Allergie“ steht im Mittelpunkt des Arzt-Patienten-Forums am

11. April ab 19 Uhr in der Göppinger Stadthalle (Klosterneuburgsaal). Nüsse knabbern, im Frühling spazieren gehen, die Katze von nebenan streicheln: Die gewöhnlichsten Tätigkeiten können für Allergiker zum Problem werden. Ihr Körper reagiert abwehrend auf körperfremde Substanzen wie Pollen oder Tierhaare. Äußern kann sich das zum Beispiel durch tränende und juckende Augen, Niesreiz, Atemnot oder Magen-Darm-Beschwerden. Auch juckende Quaddeln und Ekzeme können auf eine allergische

Reaktion hinweisen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem allergischen Schock, der sogar zum Atem- und Kreislaufstillstand führen kann.

Die folgenden Experten informieren in der Stadthalle über Ursache, Diagnostik und Behandlungen: Dr. Christian Laskowitz, Facharzt für Innere Medizin/Pneumologie in Göppingen, Dr. Guido Mühlmeier, Oberarzt am Allergologischen Zentrum im Bundeswehrkrankenhaus Ulm, sowie Juliane Rieker-Schwienbacher, Oberärztin am Zentrum für Dermatologie, Phlebologie und Allergologie im Klinikum Stuttgart/Bad Cannstatt. Moderator ist Dr. Frank Genske, Facharzt für Innere Medizin sowie Vorsitzender der Kreisärzteschaft. Eintrittskarten für 3 Euro gibt es bei der VHS Göppingen und der NWZ.