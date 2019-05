Die Buchhandlung Osiander wurde Opfer eines Hackerangriffs. Betroffen sind 60 Filialen, unter anderem die in Göppingen. Der Webshop musste abgeschaltet werden.

Wie die Buchhandlungs-Kette Osiander mitteilt, wurde das Unternehmen bereits vergangenen Dienstag, 21. Mai, Opfer eines Hackerangriffs. Der Osiander-Webshop musste in der Folge abgeschaltet werden, konnte aber am Montagabend wieder online gehen.

„Die letzten Tage waren für Osiander, unsere IT, alle Mitarbeiter und die Inhaber-Familie Riethmüller eine absolute und schwierige Ausnahme-Situation“, schreibt das Unternehmen in der E-Mail, die am Montag an alle Kunden verschickt wurde.

„Das erleben wir zum ersten Mal“, sagte am Dienstag Karin Goldstein, die zusammen mit Christian und Heinrich Riethmüller das Unternehmen führt. Woher der Angriff kam, darüber könne sie aktuell keine Aussage treffen: „Da gibt es nur Mutmaßungen und keinen konkreten Hinweis.“

Unklar, ob Kundendaten abgegriffen wurden

„Beweise für einen erfolgreichen Zugriff auf Kundendaten durch Dritte liegen aktuell nicht vor“, heißt es in der E-Mail. Die zuständige Datenschutzbehörde sei trotzdem über den möglichen Vorfall in Kenntnis gesetzt worden. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet, das Tübinger IT-Sicherheitsunternehmen SYSS gebe professionelle Hilfe. Zwar gibt es keine Beweise, dass Dritte Kundendaten abgegriffen hätten, die Geschäftsführerin, räumt aber ein: „Es gehört zur Fairness zu sagen, dass wir es auch nicht ganz ausschließen können.“ Goldstein meint aber: „Wenn jemand betroffen wäre, hätten wir das sicher erfahren.“



„Da die Sicherheit Ihrer Daten für uns aber höchste Priorität hat, möchten wir Sie vorsorglich informieren und um Ihre Mithilfe bitten“, schreibt Osiander weiterhin. Um einen möglichen Missbrauch der Passwörter zu verhindern, rät das Unternehmen allen Kunden dazu, die Zugangsdaten zeitnah zu ändern.

Osiander entschuldigt sich



Man arbeite „mit wenig Schlaf und Hochdruck daran, dass so schnell wie möglich alles wieder normal läuft“, heißt es weiter in der Mail, die von Familie Riethmüller unterzeichnet ist. Man entschuldige sich für alle Unannehmlichkeiten und bitte um Verständnis.

Osiander weißt in der E-Mail an seine Kunden darauf hin, dass derzeit noch keine Auftragsbestätigung per E-Mail erhalten werden kann.

Osiander bietet Gutschein an



Wichtig sei auch, dass Internet-Bestellungen, die am Montag und Dienstag vergangene Woche getätigt wurden, zwar ausgeführt worden sind, aber nicht ausgeliefert werden konnten, „weil wir nicht auf die Adressdaten zugreifen konnten. Dies gilt auch für alle Internet-Bestellungen seitdem“, so das Unternehmen in der E-Mail.

Osiander will ab Dienstagvormittag die ausstehenden Sendungen verschicken. Für Kunden, bei denen deie Pakete zu spät kommen, bietet Osiander den Umtaucsch und einen Gutschein zur Entschädigung an.

Teamviewer Cyberangriff auf Göppinger IT-Unternehmen – Staatliche Hacker am Werk? Das Göppinger Technologieunternehmen Teamviewer wurde bereits 2016 Opfer eines Cyberangriffs. Jetzt wurde der Übergriff bekannt.

Der aktuelle Hacker-Angriff zeigt, dass die Einschläge in Sachen Cyber-Kriminalität nicht nur näher-, sondern hier angekommen sind. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Göppinger IT-Unternehmen Teamviewer 2016 gehackt worden war. Experten gehen davon aus, dass die Hacker vom chinesischen Staat beauftragt wurden.

Das könnte dich auch interessieren:

Einsatz bei Entsorgungsfirmen Suche nach Leiche eines 59-Jährigen - Polizei durchsucht Müll in Reichenbach a.d. Fils Bei der Entsorgungsfirma Remondis in Reichenbach an der Fils fand am Montagabend ein Einsatz statt. Bei einer ähnlichen Suchaktion in Sontheim am Montagmittag wurden mutmaßlich Leichenteile gesucht.