Tierschutz Aktionsbündnis kämpft gegen Göppinger Wildtierverbot

Göppingen / NWZ

Kaum plant die Stadt Göppingen, Zirkussen mit Wildtieren keine Gastspiele auf städtischem Boden mehr zu erlauben, meldet sich die Gegenseite zur Wort. An Oberbürgermeister Guido Till schickte das Aktionsbündnis „Tiere gehören zum Zirkus“ eine Stellungnahme. Auf fünf dicht bedruckten Seiten listet der Zusammenschluss Argumente auf, die für eine Wildtierhaltung und „für den Erhalt des Kulturguts klassischer Zirkus auf der Basis von modernen Standards guter Tierhaltung“ sprächen. Das Aktionsbündnis widerspricht beispielsweise dem Argument, Wildtiere können in reisenden Zirkusunternehmen nicht tiergerecht gehalten werden. Viele Wissenschaftler, die sich mit dem Thema beschäftigten, seien zu dem Schluss gekommen, dass eine tiergerechte Unterbringung von Wildtieren in einem reisenden Zirkus sehr wohl möglich ist und in modernen, verantwortungsvollen Unternehmen auch praktiziert werde, sagt das Aktionsbündnis. In jedem Gastspielort fänden Kontrollen durch die Veterinärämter statt. Deren Ergebnisse müssten differenziert betrachtet werden.

Das Aktionsbündnis bezweifelt die Glaubwürdigkeit von Umfragen, nach denen zwei Drittel der Deutschen ein Wildtierverbot im Zirkus unterstützen. Die Besucherzahlen der Zirkusse mit Dompteurnummern sprächen eine andere Sprache. Wildtiere im Zirkus könnten nur dann verboten werden, wenn ihre Haltung gegen das Tierschutzgesetz verstoßen würde. Doch dies sei nicht der Fall. Von einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch die Wildtierhaltung könne keine Rede sein, schreiben die Unterzeichner an Till.