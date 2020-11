Am 5. und 6. Dezember will die AfD in der EWS-Arena einen Präsenzparteitag mit rund 800 Teilnehmern veranstalten. Ob es wirklich dazu kommt, ist weiter unklar. Wie erwartet hat die rechtspopulistische Partei der Kündigung des Vorvertrags durch die private Betriebsgesellschaft der EWS-Arena widersp...