Das Schönste an der Adventszeit ist doch die Vorfreude auf die Geschenke, die Schokolade, und die Hilfsbereitschaft der Menschen, die vor allem an Weihnachten zum Ausdruck kommt. Um das alles zu vereinen wird eine einfache Möglichkeit geboten: der Adventskalender des Lions-Clubs Göppingen.

Jeden Tag ein Stück Schokolade, dazu die Chance auf attraktive Preise und nebenbei noch Gutes tun: Das ist das Prinzip des Adventskalenders, denn der Verkaufserlös soll gänzlich in regionale Projekte des Lions-Clubs und in die NWZ-Aktion „Gute-Taten“ fließen.

Seit 2008 gibt es den Kalender regelmäßig und jedes Mal beteiligen sich viele Firmen aus der Umgebung daran. Vom 1. bis zum 23. Dezember können täglich sechs bis sieben Preise gewonnen werden, am 24. Dezember sogar zehn. Die Gewinner werden ausgelost, hierfür ist jeder Kalender mit einer Nummer bestückt. Wer kein Glück hat, kann sich mit der Süßigkeit trösten, die trotzdem hinter jedem Türchen wartet.

Herstellung mit Herz:

Doch wie kommt die Schokolade denn da rein? Wo wird der Kalender produziert? Zu allererst werden Firmen gesucht, die sich als Spender beteiligen wollen, dies dauerte in diesem Jahr von Ende Mai bis Mitte August, erläutert Sandra Skutta vom Lions-Club. Wenn die Suche abgehakt ist, geht es ans Layout. In den vergangenen Jahren wurden Fotoaufnahmen verwendet, die die verschneite Landschaft des Landkreises zeigten. Dieses Jahr sei es ein vereistes Blattmotiv geworden, denn im vergangenen Jahr war keine Aufnahme eines optimalen Landschaftsmotivs möglich. Gedruckt wurde in Kirchheim, das geschehe mit für den Menschen unbedenklicher Lebensmittelfarbe und Kartonage. Danach geht es zum Faltschachtelkleben. So entsteht die Schachtel, doch woher kommt die Schokolade?

Aus Wernigerode, einer Stadt in Sachsen-Anhalt. Dort gibt es die Wergona Schokoladen GmbH, eine Schokoladenfabrik spezialisiert auf Adventskalender. Hier werden die Kalender befüllt und wieder zurück nach Süßen gebracht, wo sie von der Firma Strassacker gelagert werden. Der letzte Schliff erfolgt drei Tage vor Vorverkaufsbeginn, das Aufkleben der Gewinnnummern. Von Hand und mit viel Liebe, sagt Sandra Skutta, werden die Nummern von einigen Mitgliedern des Lions-Clubs Göppingen angebracht.

Im Übrigen haben die Kalender es wirklich in sich: Der Gesamtwert der Preise beträgt über 17 000 Euro, wobei neben vielen Geldgewinnen auch besondere Sachpreise gewonnen werden können. Mehrere Designer-Handtaschen, zwei Chanel-Sonnenbrillen oder auch eine Gucci- Uhr – hinter den Türchen warten viele Überraschungen.

Nun sind die Kalender bereit soziale Projekte zu unterstützen und den zukünftigen Besitzern eine schöne Adventszeit zu bescheren. Morgen, Samstag, 25. Oktober, startet der Vorverkauf in sämtlichen Vorverkaufsstellen (Siehe Kasten). Bei der NWZ können sie ab Montag gekauft werden.

Das könnte dich auch interessieren: