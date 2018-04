Konzert Adjiri Odametey überzeugt bei Odeon

Göppingen / Sabine Ackermann

Und abermals bewahrheitet sich die Haltung der Verantwortlichen des Odeons, sich bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler nie mit Mittelmaß zu begnügen. So gesehen und gehört am Samstagabend bei einem ganz besonderen Musikgenuss der wunderbar zeigte: Fremde Kulturen können eine klangvolle Bereicherung sein.

Schon der Blick auf das vielschichtige und ausgefallene Instrumentarium – vor allem die Anzahl der unterschiedlichen Trommeln – lassen erahnen, dass heute ungewöhnliche Harmonien zu hören sind. Adjiri Odametey heißt der Mann, der mit dieser Weltmusik die Herzen der Menschen erreichen will. Sein Markenzeichen ist unüberhörbar seine erdige Stimme, die er begleitet von original afrikanischen Musik-Instrumenten stets authentisch sowie mit viel Gefühl selbst über etliche Oktaven zum Besten gibt. Kein Wunder, dass sich der aus Ghana stammende Singer-Songwriter als Botschafter traditioneller afrikanischer Musik versteht.

Mitgebracht hat Adjiri Odametey zwei Bandkollegen, die nicht nur den Gesang verstärken, sondern vorrangig an Percussions jeglicher Couleur den Rhythmus vorgeben. Mitunter zeitgleich an zwei bis drei verschiedenen Schlaginstrumenten überzeugen Lantey Lankai und Jack Woanya mit Händen und Füßen an Cajon, Sprechtrommeln, diversen Schüttelidiophonen, Rasseln und irgendwie mit allem, auf das man taktvoll schlagen kann. Multiinstrumentalist Adjiri Odametey selbst spielt Gitarre, die afrikanische Harfe Kora, die Daumenklaviere Mbira oder Kalimba sowie diverse Trommeln. Über „Afrikanische Weltmusik bei Außentemperaturen von 26 Grad“, freut sich Klaus Ege mit den anwesenden Zuschauern. Dennoch bekam er auch wie er findet „armselige Bemerkungen“ zu lesen: Die sollen zurück ins Land gehen, teilte man ihm mit. Dabei ist es doch gerade die Musik die verbindet und den Menschen auf der ganzen Welt die Kraft für Veränderungen und für eine gemeinsame Zukunft in Frieden gibt.

Mit einem tiefenentspannten „Hello everybody“ kommt der Interpret auf die Bühne und eröffnet den Abend sanft und leise mit einem melodischen Titel, der wie alle anderen entweder auf die ghanaische Amtssprache Twi oder auf Englisch gesungen wird.

Die Art, wie sich Adjiri Odameteys Lieder aufbauen, die Zuhörer mitnehmen und dabei viele Gefühlswelten durchqueren ist ganz großes Kino. „Do you like it?“, versichert sich der Sänger immer wieder und schafft es wunderbar, ein balladesk beginnendes, atmosphärisches Stück in einen dreistimmigen und sich häufig wiederholenden Refrain münden zu lassen, ohne dabei einschläfernd zu wirken. Adjiri Odameteys starke und sehr angenehme Stimme, sein lässig-entspanntes Gitarrenspiel und seine zwei Taktbegleiter schaffen eine einzigartige Atmosphäre, welche das Lebensgefühl dieses afrikanischen Volkes spürbar werden ­lassen.

„Jetzt kann es ein bisschen laut werden, wir hoffen, ihr mögt es“, kündigt er im zweiten Teil die „rockigeren“ Stücke an. Und die bestechen wie „Ghana-Rock“ mit einem mitreißenden Schlag-Feuerwerk von Dununba-, Kpanlogo-, Bougarabou-, Sabar- und Tamar-Trommeln sowie Talking-Drums, dass das Publikum zum Mitklatschen und Mitsingen verleitet. Sehr interessant, die exotische Klangsprache unbekannter Instrumente, die manchmal wie das Plätschern eines Baches anmuten, alle drei Musiker beweisen mit ihrer Interpretation ein glückliches Händchen. Entspannt und mit meist geschlossenen Augen zupft Adjiri Odametey seine gefühlvollen Melodienbögen auf der Akustik-Gitarre und legt keine Eile an den Tag, seine erdige Stimme begleitend zu seinen Akkorden einzusetzen. Viel zu schnell ging das außergewöhnliche Konzert, das durchaus mehr Zuschauer verdient hätte, mit zwei Zugaben zu Ende. Bitte mehr davon.