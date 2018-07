Trendsport Action bei Göppinger Skate Open

Göppingen / SWP

Die Neue Anlage in Göppingen ist am Samstag wieder Schauplatz von Wettbewerben und Band-Auftritten.

Der Theodor-Heuss-Platz gehört am Samstag wieder den Trendsportlern. Der Skateverein Göppingen (S.i.S) veranstaltet die Skate Open, nach Vereinsangaben eine der größten Skateveranstaltungen Süddeutschlands. Um 12 Uhr beginnen die Skate-, BMX-, und Scooter-Wettbewerbe, für welche man sich ab 11 Uhr anmelden kann. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Musik macht tagsüber DJ Dan One. Abends lassen verschiedene Bands den Tag ausklingen: Honeymoon Lecter, Thursday in March & Yannis Taco. Fürs gastronomische Angebot sorgen der Skateverein und das Café Moccalino aus Jebenhausen. Es gibt eine Tombola, Fair-Trade-T-Shirts und Kinderschminken.