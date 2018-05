Göppingen Abrissbagger bei Schuler am Werk

Göppingen / SWP

Stück für Stück verändert sich das Areal des Göppinger Pressenbauers Schuler. In den vergangenen Tagen hat der Abrissbagger ganze Arbeit geleistet und den früheren Kantinen-Flachbau und den angrenzenden Zwischenbau abgerissen. Das Betriebsrestaurant befindet sich jetzt in dem zwölfgeschossigen, mehr als 50 Meter hohen Neubau. Doch damit nicht genug: In der kommenden Woche soll auch der kastenförmige Ingenieurbau dem Erdboden gleich gemacht werden. Am historischen, weißgetünchten Gebäude an der Ecke Bahnhofstraße/Hafnerstraße (links im Bild), das im Jahr 1888 von Firmengründer Louis Schuler erbaut und als Wohnhaus bezogen wurde, soll noch in dieser Woche der Abbruch beginnen.