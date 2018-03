Gesang A-cappela-Sextett Onair im Odeon

Göppingen / Hans Steinherr

Das Berliner a-cappela-Sextett Onair gehört aktuell zum Besten im Vocal-Pop–Geschehen. Auch im Göppinger Odeon setzten die Musiker am Samstagabend Glanzlichter. Gleich die erste CD des Berliner a-cappela-Sextetts Onair wurde zum besten Genre-Album Europas gekürt. Seitdem räumen sie ab, begeistern global von Österreich bis Finnland, zwischen den USA und Taiwan.

Onair mit Jennifer Kothe und Marta Helmin (beide Sopran), den Tenören André Bachmann und Stefan Flügel, dem Bass-Mann Kristofer Benn und dem beatboxenden Bariton Patrick Oliver ist seit fünf Jahren on air. Alles was sie machen kommt aus dem Mund. Perfekter harmonischer Gesang sowieso mit verblüffendem, simuliertem Instrumentalsound. Am Samstagabend füllten sie mit ihrem aktuellen zweiten rund zweistündigen Programm „Illuminate“ das Odeon bis fast auf den letzten Sitzplatz.

Licht spielt eine wichtige Rolle, bringt visuell musikalische Kontraste zum Aufleuchten. Denn Onair scheut sich nicht davor, eigene Kompositionen, deutsche und internationale Hip-Hop-, (Hard)Rock- und Pop-Titel, Schlager und Volkslieder, von Queen bis Rammstein, von Trude Herr bis Led Zeppelin derart smart zu modulieren, dass nur noch die Namen an höchst unterschiedliche musikalische Stilrichtungen erinnern.

Meist singen die beiden Sopranistinnen an vorderster Front und die vier Männer sorgen für swingend stimmigen Background. Bestens aufeinander ab- und eingestimmt.

Auch im Outfit. In futuristisch wirkendem Schwarz gelingt es Onair zudem auch alte Titel zeitlos aufleuchten, glimmen und erklingen zu lassen. Und natürlich gibt es ein Highlight im Lichtspielprogramm. „Teardrop“ – im Original von Massive Attack zum Beispiel – ist ein Schauspiel, das den Zuhörer in Tropenwald-Atmosphäre versetzt, wo sich der Klang von Regentropfen mit animalischen Urwaldgeräuschen vermischt.

Oder „Illuminated“ von Hurts mit dem fantastischen vokalen Schlagzeug-Solo eines Patrick Oliver, das die Besucher zum stehenden Applaus mitreißt oder Marta Helmins galaktische E-Gitarren-Simulation in der Onair-Version des Led Zeppelin-Superhits „Stairway to heaven“.

Ehrlich: „Der Weg“ von Onair umgeht Herbert Grönemeyer regelrecht. Onair macht nicht nur einfach den Ohren Musik, Onair erzeugt Emotionen, macht Stimmung auf der Bühne. Im und mit Licht. Mehrstimmig und einstimmig vom Odeon-Publikum anerkannt: ein absoluter audio-visueller Genuss wie aus einem Guss. Onair setzte auch im Odeon strahlende Glanzlichter und Maßstäbe im a-capella-Bereich.

Info 2013 trafen sich Onair – damals noch namenlos - zum ersten Mal. Mehr zum Spaß, denn mit zielgerichtetem Plan. Um eine von Stefan Flügel neu arrangierte Version des alten deutschen Volksliedes „Wenn ich ein Vöglein wär” zum Besten zu geben. Das Volkslied avancierte sie zu Senkrechtstartern.