Göppingen / Maximilian Haller

Mit stattlichen 40 Metern Höhe ragt das „White Star“ über den Marktplatz. Das Riesenrad ist eine der vielen Attraktionen des Göppinger Frühlings, der vom 21. bis zum 28. März in der Innenstadt Einzug hält – verkaufsoffenem Sonntag inklusive. In den vergangenen Jahren konnte man am Riesenrad den Bund fürs Leben schließen, dieses Jahr findet auf dem Marktplatz das nicht weniger romantische Business-Speed-Dating für Jungunternehmer statt. Christian Gögel, Mitbesitzer des Riesenrads, rechnet trotz der klirrenden Kälte auch dieses Jahr wieder mit zahlreichen Besuchern: „Wie könnte man den Start in den Frühling besser feiern, als mit ein bisschen Restschnee?“