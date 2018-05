Göppingen „Zweiter Meilenstein“: Klinik-Parkhaus ist eröffnet

Göppingen / Susann Schönfelder

Mit mehrmonatiger Verzögerung ist das neue Parkhaus der Alb-Fils-Kliniken eröffnet worden. Bis Montag ist das Parken kostenfrei.

Sekt und ein Buffet an der Schranke, Geburtstagsgeschenke und eine spektakuläre Abseilaktion der Bergwacht aus 20 Metern Höhe: Das neue Parkhaus der Alb-Fils-Kliniken ist am Freitag mit rund 50 Gästen feierlich eröffnet worden. Landrat Edgar Wolff wies in seiner Rede darauf hin, dass nach der Einweihung der betriebseigenen Kita Mitte März nun der zweite Meilenstein geschafft sei. „Wir sind auf einem guten Weg, und das sollte uns Mut machen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Alb-Fils-Kliniken, fügte aber auch hinzu: „Es liegen noch viele Schritte vor uns.“

Läuft alles nach Plan, werden die neuen Personalwohnungen Anfang Juli fertig sein, im Anschluss wird dann mit dem Rückbau der Altbauten begonnen. Damit wird das Baufeld für eines der größten Neubauprojekte in Baden-Württemberg und die größte Investition in der Kreisgeschichte freigemacht: für den Klinik-Neubau am Eichert, der 2023 bezugsfertig sein soll. Die Gesamtinvestition beträgt 367 Millionen Euro.

Der Kaufmännische Geschäftsführer der Kliniken, Wolfgang Schmid, strahlte gestern mit der Sonne um die Wette: Am Tag der Einweihung hatte er Geburtstag und wurde mit Geschenken bedacht, unter anderem einer Heckenschere von Thomas Benkert. Der Vertreter des Generalunternehmens wollte den Geschäftsführer ausrüsten, falls die Bepflanzung rund um das Parkhaus irgendwann zu sehr wuchere.

Schmid berichtete, dass 600 Tonnen Stahl in dem Parkhaus verbaut seien: „Das müsste ausreichen für die nächsten Jahrzehnte.“ Bei dem Neubau sei viel Wert auf Sicherheit, Komfort und Ökologie gelegt worden. „Die Beleuchtung werden wir so regeln, dass abends spät im Rathaus niemand mehr erschrickt“, spielte der Geschäftsführer schmunzelnd auf kritische Stimmen an dem „Leuchtturm am Eichert“ an.

Dann schritt Landrat Edgar Wolff zur Tat: Er drückte den Buzzer und öffnete damit die Schranke. Unter lautem Beifall fuhren die beiden Klinikchefs, Dr. Ingo Hüttner und Wolfgang Schmid, mit einem Elektro-Auto in das neue Parkhaus, nachdem die Bergwacht gezeigt hatte, wie sie einen Verletzten aus luftiger Höhe in Sicherheit bringt.