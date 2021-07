Tante M“ zieht in die ehemalige Raiffaisenbank an der Hauptstraße 56 ein. Der Börtlinger Gemeinderat hat jetzt einstimmig beschlossen, die im April erworbenen Räume mit einer Fläche von rund 100 Quadratmetern an die Chrisma GmbH aus Pliezhausen zu vermieten. Auch wenn hier nicht Tante Emma am ...