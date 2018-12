Konzert „Schwobarock isch bäck“ mit Muggabatschr

Uhingen / Inge Czemmel

„Reggae, reggea, reggea di uff?“ will Buddy Bosch gleich zu Beginn anstelle des legendären Wolle Kriwanek vom Publikum wissen. Noi, natürlich net! Er ist ja schließlich gekommen, um in den guten alten Zeiten der schwäbischen Rockmusik zu schwelgen. Wie sich die Zeiten geändert haben! Sang doch Wolle tatsächlich noch von nicht zugeschraubten Zahnpastatuben. Heute haben die Kläppchen und können als Scheidungsgrund nicht mehr herhalten.

Der Refrainchor des Publikums ist zu Beginn noch etwas dünn. Der Schwabe - er „schwätzt schwäbisch“ und „fährt Daimler“ – wird „a bissle“ langsam warm. Aber wenn er es dann ist, interessiert es ihn kaum, wenn auf der Bühne „Weil i jetzt hoimgeh“ gesungen wird. Er bleibt „hocka“ und wartet auf die Zugabe. Doch zwischen Anfang und Schluss geben ihm die „sechs Muggabatschr“ mit Schwobarock-Hits von Kriwanek über Schwoißfuß bis Hank Häberle mächtig was auf die Ohren. Mal lustig, wenn Buddy anstelle von Wolle der „Fünfer“ in Richtung Stammheim mit „I muss die Stroßabah no kriaga“ hinterher hechelt, alle bei „Gug, gug i han a Ufo gseh“ mitsingen oder sich am Reggae vom „Rastamann“ erfreuen. Mal traurig tragisch wie beim „Drägglacha Blues“ oder der „Nacht ohne Froga“ von Schwoißfuß.

Die Erfahrung „Oiner isch emmer der Arsch“ scheint auch das Publikum zu teilen, das plötzlich völlig aus sich herausgeht. Bei diesen Titeln spielen die Musiker ihr ganzes Können aus und begeistern mit Gitarren-, Schlagzeug- und Keyboardsoli. Die Musiker, das sind Holger Blösch an der Leadgitarre, Stefan Weidner am Keyboard, Hardy Fritsch am Bass, Oliver Brandl am Schlagzeug, Heinz Mohl mit der Stimme und nicht zuletzt mit Gesang und Rhythmusgitarre Frontmann Buddy Bosch, der das „Nostalgieprogramm“ mit einigen schwäbischen Eigenkompositionen garniert: mit einem schwäbischen Liebeslied, einem Trennungslied, einem kritischen „Ballädle“ übers Christkind im Schwobaland und einer Schwabenhymne zur bekannten Melodie von „Forever young“. Zu der lässt sich wie zu vielen anderen Titeln heute mal ungestraft „schwabtümeln“.

Natürlich darf auch der an längst vergangene Kindertage erinnernde Bananen-Hafer-Blues nicht fehlen. Bis auf „Manchmal arg laut“ oder „Leiser wäre manchmal schöner gewesen, dann hätte man den Text besser verstanden“ tritt das Publikum gut gelaunt und zufrieden den Heimweg an. Inge Czemmel