Göppingen „Reich an Erfahrung und Erfüllung“

Göppingen / Susann Schönfelder

Im Interview spricht Thomas Mürder, früherer Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz, über seinen Traumberuf und das nächste spannende Kapitel seines Lebens.

Auf dem Gelände der früheren „Bepo“ fing alles an: Hier wurde Thomas Mürder vor 41 Jahren als angehender Polizist vereidigt. Am Freitag schloss sich der Kreis: Am gleichen Ort wurde der Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz mit einem großen Bahnhof in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview blickt der 60-Jährige auf die Herausforderungen der Polizeireform zurück, spricht über die aktuelle Sicherheitslage und verrät, was er tun will, damit als Pensionär keine Langeweile aufkommt.

Herr Mürder, wie war der Tag der Verabschiedung für Sie? Überwog die Freude oder schwang doch auch Wehmut mit?

Thomas Mürder: Das waren schon gemischte Gefühle. Natürlich schwang auch ein bisschen Wehmut mit. Ich hatte hier ein tolles Kollegium, das zu verlassen, tut schon auch weh. Aber die Freude auf das, was kommt, überwiegt. Und der Termin kam ja auch nicht überraschend.

Sie waren 41 Jahre Polizist und haben in dieser Zeit viel erlebt. Die umstrittene Polizeireform, die 2014 in Kraft trat, war sicher ein Meilenstein in Ihrer Karriere ...

Mürder: Der Standort Göppingen war sehr stark betroffen von der Reform, weil es den Verlust der Polizeischule bedeutete. Aber es war eine politische Entscheidung, und das war dann eben so. Es galt dann, diese Entscheidung umzusetzen. Ich bin der Meinung, wir haben mit dem Polizeipräsidium Einsatz eine Dienststelle geschaffen, die sich sehen lässt.

Das heißt, der Standort Göppingen hat unter dem Strich von der Reform profitiert?

Der Standort hat heute für die Sicherheit in Baden-Württemberg eine deutlich größere Bedeutung als vor der Reform. Es kam im Zuge der Reform auch die eine oder andere Einheit dazu, wie beispielsweise die Polizeihubschrauberstaffel. Wir haben etwas mehr als 1000 Arbeitsplätze hier in Göppingen. Vor der Reform waren es genauso viele Leute, aber eben mehrere Hundert Polizeischüler.

Die Reform gab auch einen Schub, längst fällige Investitionen auf dem Gelände zu tätigen ...

Ja, das stimmt. Es wurden reformbedingt einige Umbaumaßnahmen notwendig, einiges steht auch noch aus. Das SEK-Gebäude und die Raumschießanlage wurden beispielsweise erneuert. Das Gästehaus, in dem Polizisten bei Fortbildungen untergebracht werden, wird im Oktober fertig.

War die Zeit als Präsident des Polizeipräsidiums Einsatz die spannendste in Ihrer Karriere?

Bezogen auf organisatorische Aufgaben und Entscheidungen war es die spannendste und arbeitsintensivste Phase hier. Die Zeit im Innenministerium war aber in Bezug auf die polizeilichen Ereignisse auch alles andere als langweilig. In diese Zeit fielen das Millennium, die Währungsumstellung, der 11. September und der Beginn des Irak-Kriegs. Das alles habe ich dort im Referat Einsatz erlebt.

Man hat manchmal den Eindruck, dass sich die Bürger subjektiv immer unsicherer fühlen. Sehen Sie das auch so?

Fakt ist, dass das Thema Sicherheit in der Werteskala der Bürger an Bedeutung gewonnen hat. Auf der einen Seite ist das gut. Auf der anderen gerät das Sicherheitsgefühl leichter ins Wanken und hat mit der objektiven Sicherheitslage oft nichts zu tun.

Gibt es denn insgesamt genug Polizisten?

Wir könnten immer mehr Polizisten gebrauchen und somit mehr Präsenz zeigen. Aber die Polizei in Baden-Württemberg erzielt hervorragende Ergebnisse. Baden-Württemberg gehört stets zu den sichersten Ländern der Bundesrepublik. Und wo’s klemmt, da kommen dann die Polizisten des Polizeipräsidiums Einsatz zum Einsatz (lacht).

Haben Sie Probleme, genügend Nachwuchs zu finden?

Nein, wir haben genügend Interessenten. Die Ausbildungsplätze sind gut gefüllt. Es ist ja auch ein sehr interessanter Beruf.

Würden Sie denn wieder Polizist werden wollen?

Eindeutig ja. Es gibt auch andere tolle Berufe, aber der Beruf des Polizisten ist unheimlich abwechslungsreich und man wird reich an Erfahrung und Erfüllung – vor allem wenn man sieht, wie wichtig das Thema Sicherheit den Menschen ist. Man macht einfach sehr viel für den Bürger und übt eine sinnvolle Tätigkeit aus.

Wenn Ihnen der Beruf so viel Spaß gemacht hat: Wird der Start als Pensionär dann schwer werden?

Ich schließe ein spannendes Kapitel ab und werde das nächste spannende Kapitel gestalten.

Das müssen Sie etwas genauer beschreiben ...

Ich kann jetzt künftig selbst entscheiden, wann ich was tue. Ich werde mehr Zeit für mein großes Hobby, den Sport, haben. Ich bin ja leidenschaftlicher Rennradfahrer. Im Juli steht eine große Rennradtour an, für die ich die nächsten zwei Monate trainieren werde.

Also keine Angst vor Langeweile?

Nein, ich habe keine Angst, in ein Loch zu fallen. Und wenn, dann muss unten einfach eine Matratze liegen. (lacht) Und man muss die Kraft haben, wieder aus dem Loch rauszukrabbeln, und die habe ich. Ich habe auch keine Furcht vor Phasen einer gepflegten Langeweile.

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?

Ich wünsche ihm eine glückliche Hand bei den vielen Entscheidungen, die zu treffen sind. Und ich wünsche ihm, dass die polizeiliche Lage es zulässt, sich hier in Ruhe einarbeiten zu können. Was man sonst braucht, bringt er mit.

Wo sehen Sie das Polizeipräsidium Einsatz in zehn, 20 Jahren?

Das PP Einsatz ist ja in erster Linie Dienstleister für die anderen Präsidien und das Landeskriminalamt. Dies wird in zehn Jahren noch deutlicher ausgeprägt sein. Wie sich die polizeiliche Lage entwickeln wird, ist schwer zu sagen. Es würde mich wundern, wenn es einfacher wird. Letztlich hängt die Sicherheitslage auch immer davon ab, wie es einer Gesellschaft wirtschaftlich geht.

Letzte Frage: Wie lange wird es nach dem Abstreifen der Uniform dauern, bis Sie die Welt nicht mehr aus Polizistenaugen sehen?

Wie lange es dauern wird, bis man Situationen nicht mehr polizeilich bewertet, weiß ich nicht. Bisher war es so, dass mir ein Autokennzeichen, das nicht aus der Region kam, sofort aufgefallen ist. (lacht)