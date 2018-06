Aktion „NWZ unterwegs“ in Göppingen

Göppingen / SWP

Die NWZ präsentiert mit der Aktion „NWZ unterwegs“ am 27. Juli in Göppingen beim Sommerfest in Park ein buntes Leserfest für Groß und Klein. Wir laden alle Bürger und Bürgerinnen herzlich ein ab 14 Uhr in den Oberhofenpark in den Mörike-Anlagen. Geboten sind aktuelle und lokale Infos und Interviews, kulinarische Genüsse, Spiel und Spaß für die Kinder mit Hüpfburg, Torwand und Kinderschminken. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.

Wir stellen Themen wie Schulen, Kindergärten, Verkehr und Sicherheit, Gesundheit, Freizeit sowie Wohnen und Einkaufen auf den Prüfstand. Fühlen Sie sich in Ihrem Wohnort wohl? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der folgenden Umfrage, die Ergebnisse werden beim Leserfest präsentiert.