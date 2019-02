Show „Night of the Dance“ in Göppinger Stadthalle

„Night of the Dance“ in Göppinger Stadthalle

Göppingen / Sabine Ackermann

Keine Zeit zum Luftholen blieb dem Publikum, um die einzelnen Stationen des großartig aufeinander abgestimmten Tanzensembles zu verfolgen. Die bunt zusammengewürfelte Show – was sowohl die Herkunft der Protagonisten als auch die unterschiedlichen Musikrichtungen und Tanzstile betrifft – punktete mit Können, Dynamik und Vielfalt.

Allein schon der kriegerisch-archaische Beginn – mit Erklärungen aus dem Off versehen – lässt aufhorchen und sorgt vermutlich bei den Fans des reinen Stepptanzes für Irritationen. Dann trifft „La Conquista“, die Eroberungen Mexikos und Perus, auf einen Mix aus „Lord of the Dance“ – und alles ist wieder gut. Mal lieblich-sanft auf Zehenspitzen, mal mit kraftvollen explosiven Steppeinlagen, bringen sechs bis acht Frauen und Männer mit ihrem unverwechselbaren Klacken im synchronen Rhythmus die Bühne zum Beben.

Nach der turbulenten Eröffnung durch diverse Erdteile beweist die ästhetische und rundweg hochklassige Paar-Akrobatik der Gruppe „Pura Vida“, wie wichtig gegenseitiges unerschütterliches Vertrauen ist. Ob zu Stücken wie Ed Sheerans „Perfect“ oder „Faded“ von Alan Walker, Nallely Lima lässt sich mit beneidenswerter Gelassenheit und Körperspannung von ihrem Partner einarmig in die Lüfte hochheben, in dessen Arme fallen, von ihm verbiegen, so, als sei ihr Körper aus Gummi. Kein Wackeln, kein Zittern – jede ihrer Figuren sitzt wie aus dem Effeff.

Gutes Timing auch beim Fänger, der bei seiner „Fliegerin“ zum Glück nie ins Leere greift – auch nicht, wenn diese nur wenige Zentimeter über dem Bühnenboden schwebt.

Akrobatik bei einer Tanzshow? Kommt super an – gleich mehrmals darf sich das Artistenpaar im Laufe des Abends über Extrabeifall freuen.

Gleichfalls nicht zwingend in einer Tanzshow vermutet wird der „Dumme August“, der in einer ansonsten immer flugs vollzogenen Umziehphase der Tänzer – es gab viele sensationelle Kostüme – als eine Art Pausenfüller agiert. Während seine Slapsticks wohl einer Generalüberholung bedürfen, entpuppt sich José Antonio Hernandez Esquivel später wiederholt als Ausnahme-Breakdancer mit persönlicher Note.

Auch wenn die spektakulären irischen Massenszenen des Stepptanzes ausblieben, überzeugte das komplette Team beim ewigen Kampf des Guten gegen das Böse, wo beim tänzerischen Wettstreit sogar Jack Sparrow aus „Fluch der Karibik“ sein Bestes gab. Gleiches gilt für Salsa, Samba und Hip-Hop, für Pas de Deux ebenso wie für die solistischen Darbietungen, für ein Latin-Medley so sehr wie für den Abstecher in den „Buena Vista Social Club“ oder die Szenen aus „Dirty Dancing“.

Passend zum feurigen Allerlei wurden am Schluss die Zuschauer zum Hit „Nossa Nossa“ in die Pflicht genommen, und die dankten am Ende mit lang anhaltendem Beifall.

Kerstin Mang war mit ihrer 81-jährigen Mutter Inge Kushela und ihrer 20-jährigen Tochter Sophie hier – drei Generationen, alle aus Geislingen, alle begeistert. „Mir gefällt auch das Moderne, ich bin für beides offen“, so die Seniorin, die selbst die Idee zu diesem Ausflug hatte.