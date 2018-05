Ausstellung „Landerer Sekt“ am Museumstag

Göppingen / SWP

Anlässlich des Internationalen Museumstages am morgigen Sonntag ab 16 Uhr bietet das Göppinger Psychiatriemuseum Museele eine Führung durch die Sonderausstellung „Die Seele ist ein Oktopus“ und die Museumsräume an. Die Führung zur Sonderausstellung im Eingangsfoyer des Klinikums Christophsbad (Haus 20) sowie zum Museele im Dachgeschoss des Badhauses (Haus 10) in der Faurndauer Straße ist an diesem Sonntag frei. Im Museele ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet, die Besucher werden mit einem Glas „Landerer Sekt“ begrüßt.

Die Ausstellung „Die Seele ist ein Oktopus“ präsentiert antike Vorstellungen vom belebten Körper. Der Graphiker Christoph Geiger hat diese Auffassungen in großformatige Bilder umgesetzt, die noch bis 15. Juli zum Nachdenken einladen. Zusätzlich können Besucher Tipps antiker Mediziner erhalten, je nachdem, wie viel Feuer in ihnen schlummert.

Info Öffnungszeiten der Ausstellung „Die Seele ist ein Oktopus“: täglich 9-19 Uhr, im Eingangsfoyer (Haus 20); Öffnungszeiten des Museele: So. 14-16 Uhr, Mi. 16-18 Uhr, im Dachgeschoss Badhaus (Haus 10).