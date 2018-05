Kreis Göppingen Kreistag: „Klares Signal“ für VVS-Beitritt

Kreis Göppingen / Helge Thiele

Der VVS-Vollbeitritt soll weiter vorbereitet werden. Das hat der Kreistag einstimmig beschlossen. Landrat Edgar Wolff sieht darin ein „klares Signal“.

Wir machen heute einen wichtigen Schritt, aber nicht den finalen. Es geht mit dem Beschluss um das Signal, dass die VVS-Vollintegration Sinn macht und dass wir das vorliegende Angebot des VVS als Grundlage für die weiteren Gespräche akzeptieren“, sagte Landrat Edgar Wolff am Freitagnachmittag in der öffentlichen Kreistagssitzung in der Göppinger Stadthalle.

Das Signal fiel eindrucksvoll aus: Nach dem einstimmigen Votum im Ausschuss für Umwelt und Verkehr Mitte April stimmte auch der Kreistag geschlossen für den Auftrag an die Verwaltung, den VVS-Beitritt in den kommenden Monaten weiter vorzubereiten und die angedachten Finanzierungsmodelle weiter zu entwickeln. Der eigentliche Beitritts­beschluss – also die endgültige Entscheidung, dass der Landkreis Göppingen voraussichtlich ab Januar 2021 ein vollwertiges Mitglied des Verkehrsverbunds Stuttgart werden soll – ist erst für den Herbst geplant.

Bis dahin wollen die Befürworter des VVS-Vollbeitritts jene Kreisräte überzeugen, die angesichts der Mehrkosten für den Landkreis derzeit noch zögern. Die Kritiker in den Fraktionen von CDU und Freien Wählern lehnen die Vollintegration keineswegs ab, sie wollen aber zunächst die Antworten der Kreisverwaltung auf noch offene Fragen abwarten – dabei geht es vor allem um die wichtige Frage der Finanzierung der Vollintegration. Wie die jährlichen Mehrkosten für den Landkreis, der zugleich auch eine neue Klinik baut, gestemmt werden können, ist zwar auch für die übrigen Fraktionen ein wichtiges Thema. SPD, Grüne, FDP und Einzelkreisrat Christian Stähle (Linke) stellen in der Diskussion jedoch eher das „Wollen“ als das „Können“ in den Vordergrund.

Die Befürworter können sich dabei auf die Expertise von Kreiskämmerer Günter Stolz stützen. Er sprach am Freitag zwar offen über die finanzielle Herausforderung durch einen VVS-Vollbeitritt, gab aber gleichzeitig zu verstehen, dass die Finanzierung möglich sei. Nach den Sommerferien sollen die Kreisräte in einer Klausursitzung darüber beraten, wo an anderer Stelle im Haushalt des Landkreises Abstriche gemacht werden können. Landrat Edgar Wolff betonte außerdem: „Es wird ohne eine Erhöhung der Kreisumlage für die Kommunen nicht gehen. Das steht meiner Meinung nach fest.“

Jörg-Michael Wienecke, im Landratsamt für die Verkehrsplanung zuständig, erläuterte erneut die vielen Vorteile, die der VVS für die allermeisten Nutzer von Bussen und Bahnen im Landkreis bieten werde. „Mobilität ist eines der zentralen Zukunftsthemen in unserem Land“, sagte Wienecke. Die VVS-Vollintegration sei der „logische dritte Schritt“, um die geplante Einführung des Metropolexpresses und die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans „zur vollen Entfaltung zu bringen“. Der Druck, „dabei sein zu müssen“, wird nach Wieneckes Worten in der Zukunft „noch größer werden“. Auch aus der Bevölkerung und vielen Unternehmen ist der Wunsch nach einem VVS-Vollbeitritt deutlich zu vernehmen.