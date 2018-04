Gesundheit „Der Speck muss weg“

Göppingen / Maximilian Haller

Was tun, wenn alle Diäten versagen? Wie überwindet man den Jo-Jo-Effekt? Welche operativen Behandlungen gibt es bei Fettleibigkeit? Fragen, wie diese beantwortete Dr. Eva Maria Niehues am Montag Interessierten in der AOK auf Einladung des Diabetiker Berzirks Göppingen. „Tatsache ist, viele Menschen sind übergewichtig – Tendenz steigend“, warnte die Oberärztin der Sana Klinik Bethesda Stuttgart. Ab einem Body-Mass-Index (BMI) über 30 spreche man bereits von Adipositas Typ I. Von dieser Art der Fettleibigkeit seien rund 20 Prozent der Gesamtbevölkerung betroffen. Bei einem BMI über 40 sei zudem das Risiko, an Diabetes, Krebs oder hormonellen Dysfunktionen zu erkranken, deutlich erhöht.

Insgesamt sei bei fettleibigen Menschen eine merkbar geringere Lebensdauer zu erwarten. „Bei Frauen reduziert sich die Lebenserwartung um neun, bei Männern um rund zwölf Jahre“, erklärte Niehues. Neben konservativen Methoden der Gewichtsreduktion gebe es zudem die Möglichkeit, sich operativ behandeln zu lassen. „Mittel- bis langfristig kann man mit bis zu 70 Prozent Reduktion des Übergewichts rechnen“, sagte die Oberärztin. Die häufigsten Arten der Magenoperationen seien der Schlauchmagen und der Magenbypass.

Grundvoraussetzung für ein gesünderes Leben sei jedoch die Eigeninitiative der Patienten, mahnte Niehues „mit einer Operation alleine ist es nicht getan“. Viel Bewegung und eine ausgewogene Ernährung seien wichtig, um Übergewicht nicht nur zu reduzieren, sondern ein eventuelles Normalgewicht auch beizubehalten.

Trotzdem fand Niehues, man brauche sich nicht genieren, ärztliche Hilfe bei Fettleibigkeit aufzusuchen. „Adipositas ist eine anerkannte Erkrankung und ein Suchtverhalten.“ Die Sana Klinik Bethesda Stuttgart führe jährlich rund 200 Operationen zur Magenverkleinerung durch. Man könne bei seiner Krankenkasse auch einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, sofern alle konservativen Therapien ausgeschöpft wurden.