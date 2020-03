Die für das Wochenende 21./22. März geplante Großveranstaltung Uhinger Handwerkertage und Uhinger Sonntag muss ausfallen. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) teilt mit, dass er nach reiflicher Überlegung und in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung die bittere Entscheidung treffen musste, die große und beliebte Veranstaltung abzusagen. Er folge als Veranstalter den Empfehlungen des Bundesgesundheitsministers und des Robert-Koch-Instituts, größere Veranstaltungen abzusagen.

„Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens und nach langen Diskussionen getroffen“, berichtet Rainer Frey, Vorsitzender des HGV. Für die Verantwortlichen habe die Gesundheit der Besucher und der Mitarbeiter oberste Priorität. Schmerzlich ist für Frey auch, dass bereits viele Stunden und Herzblut in die Organisation des Uhinger Wochenendes geflossen sei.

Aber: „Der Handels- und Gewerbeverein arbeitet bereits an einer Möglichkeit, ein Ersatz­event zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen“, so Frey weiter. Jetzt gelte es, die Entwicklung genau zu beobachten und positiv in die Zukunft zu blicken.