Spatenstich für die neue Klinik: Minister Manne Lucha lobt die Entscheidung für das Projekt und OB Guido Till bringt in letzter Minute die Baugenehmigung.

Er hielt keine Rede, nicht mal ein Grußwort – dennoch war der Göppinger OB Guido Till am Montag beim Spatenstich der neuen Klinik am Eichert der wichtigste Gast. Landrat Edgar Wolff, der Aufsichtsratsvorsitzende der kreiseigenen Alb-Fils-Kliniken GmbH, empfand gar „doppelte Freude, dass er da ist“. Klinik-Geschäftsführer Wolfgang Schmid war auch froh, dass das Stadtoberhaupt gekommen war: „Bevor wir jetzt gleich den offiziellen Spatenstich angehen, brauche ich noch die Baugenehmigung.“ Und die hatte Till mitgebracht.

„Historischer Moment“

So steht dem Neubau nun nichts mehr im Wege, 14 Honoratioren und eine Honoratiorin (die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Razavi) sorgten mit 15 schwungvoll per Spaten verteilten Ladungen Erde für den symbolischen Startschuss. Für den Landrat war es „ein historischer Moment“ – den er vor einigen Jahren noch gar nicht auf dem Schirm hatte: „Ich habe mein Amt nicht angetreten, um eine neue Klinik zu bauen, ich bin von einer Sanierung ausgegangen“, sagte Wolff. Doch schließlich habe sich der Neubau als die preiswertere Variante erwiesen.

408-Millionen-Euro-Projekt

309 Millionen Euro sind für den eigentlichen Neubau vorgesehen. Inklusive neuer Personalwohnungen, neuer Kita, neuem Parkhaus, dem Abbruch des Altbaus und Rücklagen wird das Projekt Stand heute 370,8 Millionen Euro kosten. Ein Risikopuffer von weiteren 38 Millionen ist aber bereits eingeplant, also kann durchaus von einem 408-Millionen-Euro-Projekt gesprochen werden – das teuerste Bauvorhaben, das es im Landkreis jemals gab.

168 Millionen Euro steuert das Land bei. Der zuständige Sozialminister Manne Lucha („Ich bin gelernte Krankenschwester“) griff denn auch persönlich zum Spaten. „Wir bauen hier die Klinik der Zukunft mit deutlicher Zunahme der technischen Möglichkeiten, aber der Mensch darf nicht zu kurz kommen“, mahnte der Grüne. Auch wegen der Debatten um resistente VRE-Keime sei die Entscheidung, ein neues Haus zu bauen, „natürlich richtig“ gewesen. Schließlich rief er den rund 100 Gästen zu: „Als Maurersbua sag’ ich: Schaufel in die Hand und packen wir’s an!“

Geschäftsführer Schmid bedankte sich nach dem „extrem belastenden Ausnahmejahr 2018“ fürs Kommen der Gäste und „die Solidarität mit den Alb-Fils-Kliniken“. Voraussichtlich im Frühjahr 2021 werde das Richtfest am Neubau gefeiert, kündigte er an. Im Frühjahr 2024 soll die neue Klinik in Betrieb gehen. Auf 43 000 Quadratmetern Nutzfläche stehen dann 645 Planbetten für die Patienten bereit. „Der Neubau sichert langfristig eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung“, versprach Schmid. Die neue Klinik werde komplett digitalisiert. „Wir werden papierlos in den Neubau umziehen“, kündigte der kaufmännische Geschäftsführer an.

Für Begeisterung sorgte schließlich eine eigens angefertigte Spatenstich-Torte in Form einer Baustelle aus Schokocreme samt Baufahrzeugen.