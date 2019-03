Nach der Schließung des Anami-Restaurants in Göppingen distanzieren sich die Besitzer der gleichnamigen Filialen in Pforzheim und Böblingen von der Skandal-Filiale.

Nagerkot in der Küche und gravierende Hygieneverstöße: Mit dieser Beurteilung der Lebensmittelkontrolleure sorgte das Restaurant Anami in Göppingen für einen wahren Ekel-Skandal. Die Mängel sind mittlerweile zwar behoben, doch der Ruf des Lokals ist dahin.

Nun haben sich die Besitzer der gleichnamigen Restaurants in Pforzheim und Böblingen, Ba Nam Le und Thi Dieu Thuy Nguyen, zu Wort gemeldet, zu deren Kette die Göppinger Filiale bis September 2018 gehörte.

Ekel-Skandal Restaurant Anami in Göppingen hat auf Schließung reagiert Das wegen gravierender Hygieneverstöße geschlossene Göppinger Restaurant Anami hat die Mängel mittlerweile beseitigt.

„Nicht unsere Standards“

In einer Stellungnahme gegenüber der Südwest Presse heißt es: „Ab 01.10.2018 wurde das Restaurant an einen neuen Besitzer abgegeben. Die Veräußerung des Betriebes führte dazu, dass die Leitung des Restaurants ebenso vollständig an den neuen Besitzer übergeben wurde.“ Obwohl das Restaurant denselben Namen trage, sei der neue Besitzer kein Franchisenehmer und dadurch habe man keinerlei Einfluss auf das Restaurant sowie deren Arbeitsweise. Die Gastronomen betonen ausdrücklich: „Wir möchten noch einmal deutlich machen, dass wir mit der Art und Weise, wie in Göppingen gearbeitet wird, nichts zu tun haben und es nicht unsere Standards in Böblingen und Pforzheim widerspiegelt.“

