Mehr als 500 Menschen haben am Samstag an der EWS-Arena in Göppingen gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern demonstriert. Der Platz war voll. Was die Redner Bodo Schiffmann, Samuel Eckert, Wolfgang Greulich und Ralf Ludwig begeisterte.Sie sind am Ende einer langen Tour, fast 90 Stationen ha...