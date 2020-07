Die Telekom hat ihre 5G-Initiative in Deutschland gestartet. Der Landkreis Göppingen ist gleich am Anfang mit von der Partie. In folgenden Orten funken jetzt Masten im neuen Mobilfunkstandard:

Aichelberg

Albershausen,

Bad Boll,

Bad Ditzenbach,

Donzdorf,

Ebersbach an der Fils,

Geislingen an der Steige,

Gingen an der Fils,

Göppingen

Gruibingen

Hattenhofen

Heiningen

Hohenstadt

Kuchen

Lauterstein

Mühlhausen im Täle

Rechberghausen

Süßen

Uhingen

Wiesensteig

Filstal als auch Gebiete Richtung Voralb und Schurwald. Nach Angaben der Telekom wurden im Landkreis 20 Mobilfunk-Standorte umgerüstet. Der 5G-Netzausbau im Kreis Göppingen erreicht – trotz etlicher Lücken – sowohl das

5G für 50 Prozent der deutschen Bevölkerung

Noch im Juli sollen bis zu 50 Prozent der deutschen Bevölkerung von der neuen Technologie profitieren, die durchaus auch ihre Kritiker hat. Auch die Besitzer eines modernen LTE-Smartphones haben einen Nutzen, denn die Mobilfunkstation erkennt ab sofort, ob sich ein LTE- oder 5G-Handy in ihrer Funkzelle aufhält und versorgen das Handy je nach Bedarf. Dennoch werden ältere Mobilfunkstandards wie GSM und UMTS weiterhin bedient. Ein „digitaler Standortvorteil“ für den Kreis Göppingen, so die Telekom.