Gemäß dem Stufenplan der Landesregierung wird kontrolliert, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Die Kontakt-Nachverfolgung über Luca-App oder mit einem Kontaktdatenblatt muss gewährleistet sein.

In allen geschlossenen Räumen gilt für alle Badegäste ab sechs Jahren die Maskenpflicht, inklusive Umkleide, außer in den Nassbereichen oder in der Schwimmhalle. Es gilt die Abstandspflicht. Der Kartenverkauf wird nur über die Kasse abgewickelt. Kinder unter zehn Jahren dürfen nicht ohne eine erwachsene Begleitperson die Barbarossa-Thermen besuchen. Detaillierte Informationen zum eingeschränkten Sauna- und Badebetrieb gibt es online