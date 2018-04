Leichtathletik 15-Jährige sind die Könige der Bestenlisten

Rolf Bayha

Die Zwillinge Felix und Oskar Neudeck sowie Kai Schäffner von der LG Filstal sind die ‚Bestenlisten-Könige‘ im WLV“, verkündet Uwe Seyfang, Vorsitzender des Leichtathletikkreises, nach der Auswertung des 450 Seiten starken WLV-Jahrbuches 2017, das die verschiedenen Bestenlisten der vergangenen Saison beinhaltet.

Dennoch stellte Seyfang einen Rückgang der Nennungen fest und sieht einen Grund in einer geringeren Beteiligung von Sportlern an der Leichtathletik allgemein. Dennoch ist er nicht ganz unzufrieden. Viele Podestplätze habe der Nachwuchs erreicht. „Die Vereine leisten hervorragende Kinder- und Jugendarbeit“, lobt Seyfang deren Trainer und Betreuer, die allesamt ehrenamtlich arbeiten.

Ganz kritisch sieht er das nachlassende Interesse der Aktiven und U 20 an Wettkämpfen. Dieses Defizit könne von den Jugendklassen mit guten Teilnehmerzahlen nicht kompensiert werden. Von 354 Nennungen in 2016 sei man nun auf 305 abgerutscht, so die Recherche des Vorsitzenden. Bemerkenswert sei aber die Häufigkeit der Vereinsnennungen, die die LG Filstal mit 229 anführt. Die meisten erreichte Oskar Neudeck mit 15 Nennungen, gefolgt von seinem Bruder Felix und von Kai Schäffner (je 13). Felix Neudeck hat sieben erste Plätze stehen, darunter zwei mit der Mannschaft, die er mit Oskar und Schäffner im Vier- und im Neunkampf teilt.

Während zwei Top-Einzelplatzierungen Oskar mit dem Speer (58,03) und dem Ball (90,50) gelangen, brillierte sein Bruder jeweils knapp vor ihm im Hürdensprint über 80 m (11,09), im Hoch- (1,88) und Stabhochsprung (4,10) sowie im Vier- (2475) und Neunkampf (5435). Den Spitzenplatz mit 4,70 m im Stabhochsprung der U 18 belegt der Filstäler Fabian Brummer. „Einsame Spitze“ bei den Frauen wäre die Kugelstoßerin Lena Urbaniak im Filstäler Trikot, sagt Seyfang, wenngleich ihre Saison diesmal nicht auf Top-Niveau verlaufen sei. Auf Platz eins mit der Kugel (17,61) und auf zwei mit dem Diskus (44,08) sei die Böhmenkircherin das einzige Aushängeschild der Kreis-Athletinnen im Aktivenbereich.

Beeindruckende erste Plätze erkämpften sich die Filstälerinnen Mirja Simon (W15) mit dem 200 g-Ball (55,00), Mia Herrmann (W14) im Weitsprung (5,42), Carla Kussmaul (W13) im Hochsprung (1,60) und Liliane Höbler mit der Kugel, die sie auf 8,57 m stieß. Die höchste Anzahl an Nennungen (13), verbuchte Lina-Sophie Hommel (LGF) vor Carla Kussmaul (11), Mandy Münkle (10), Sarah Angelmaier (LGF) und Mia Herrmann mit je neun. Kussmaul ragt neben ihrem besten Podestplatz als Hochspringerin mit drei zweiten Plätzen, mit dem Diskus (28,26), mit dem Ball (50,50) und im Vierkampf mit der Mannschaft (5 806) mit Amelie Frech und Lisa Baumgartner heraus. Eine Spitzenplatzierung für die U 14 der LG Filstal gab es zudem bei der DSMM G2 mit 6967 Punkten.