Nach rund zweieinhalb Jahren praktischer Ausbildung zur Pfarrerin hat Hanna Gack ihr Vikariat hinter sich.

Am Sonntag wurde Hanna Gack zusammen mit dem Sontheimer Vikar Michael Kuczera in den Pfarrdienst der evangelischen Landeskirche Württemberg berufen. Die Ordination in der Giengener Stadtkirche wurde von Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff vollzogen.

Als Pfarrerin wird Hanna Gack zunächst ein halbes Jahr lang Vertretungsdienst in Sulz am Neckar machen, anschließend tritt sie ihre neue Stelle in Hayingen bei Zwiefalten an.