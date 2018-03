Giengen Viele Kinder gehen nicht in Giengen in den Kindergarten

Viele Kinder gehen nicht in Giengen in den Kindergarten

Giengen / Dieter Reichl

Eine Erhebung in allen Giengener Tagesstätten soll für die künftige Planung auch der Frage nachgehen, warum viele Kinder nicht in Giengener, sondern in auswärtige Kindergärten gehen.

Eine bedarfsgerechte und attraktive Kinderbetreuung hat sich, wie alle Gemeinden, auch die Stadt Giengen auf die Fahne geschrieben. Das gilt für den neu amtierenden Oberbürgermeister Dieter Henle ganz genau so wie für seine Vorgänger. Es blieb und bleibt auch keineswegs bei bloßen Absichtserklärungen: 2013 wurde die Kindertagesstätte St. Michael in den Salztrögen neu gebaut, im vergangenen Jahr der Kindergarten St. Martin neben der Bühlschule, und der nächste viergruppige Neubau, der den Kindergarten an der Lederstraße ersetzen soll, ist mit dem Abbruch im kommenden Winter und der Fertigstellung des Neubaus 2020 auch bereits fest fixiert.

Plätze für Betreuungsangebote in Giengen gibt es eigentlich genug

Diskutiert wurde in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am vergangenen Donnerstag die Frage, warum trotz des zeitgemäßen Angebots an Betreuungseinrichtungen und -plätzen relativ viele Giengener Kinder nicht in Giengener Kindergärten, sondern in auswärtigen Einrichtungen betreut werden. Nach Angaben des Amts für Bildung und Soziales waren es im Jahr 2016 – um dieses Jahr ging es in der Sitzung – insgesamt 54 Kinder aus Giengen in Kindergärten in Heidenheim, Herbrechtingen, Sontheim und Hermaringen betreut. Deutlich weniger Kinder kommen von außerhalb nach Giengen.

Die entscheidende Frage stellte Stadträtin Maria Konold-Pauli: „Haben wir etwas nicht, was die anderen haben?“

Ausgaben liegen deutlich über den Einnahmen

Auslöser für die Diskussion war eine notwendig gewordene überplanmäßige Nachzahlung in Höhe von rund 22.000 Euro für die Betreuung Giengener Kinder an auswärtigen Kindergärten. Gemäß dem Betreuungsgesetz im Landesrecht muss die Stadt den Kommunen, die Giengener Kinder in ihren Kindergärten aufnehmen, einen Kostenausgleich bezahlen. Dabei zeigte sich dem Ausschuss, dass die Ausgaben deutlich über den Einnahmen liegen, dass also weit mehr Kinder nach außen gehen als sie von außen in Giengener Einrichtungen kommen.

Auch wurde deutlich, dass dieser Betrag, der von Giengener Seite als Kostenausgleich an die Städte Heidenheim und Herbrechtingen sowie an die Gemeinden Sontheim und Hermaringen fließt, im Steigen begriffen ist. Fielen 2016 noch gut 50 000 Euro an Zuschusssumme an, war 2016 der Ansatz von 60 000 Euro nicht auskömmlich. Für das aktuelle Haushaltsjahr wurden 73 000 Euro hierfür in den Haushalt eingestellt. Die Einnahmen aus umliegenden Kommunen, und damit der Zuschuss für Kinder, die von außen kommen und in Giengener Kindergärten betreut werden, liegt bei 11 000 Euro.

Bündel von Gründen

In der Diskussion im Gremium wurde deutlich, dass es für den aktuellen Zustand, der weder den Stadträten noch der Verwaltung gefällt, offensichtlich verschiedene Gründe gibt. Oberbürgermeister Dieter Henle sagte, es liege an den angebotenen Betreuungszeiten, dazu komme der Wunsch der Eltern, dass der Kindergartenplatz möglichst nah beim Arbeitsplatz liegen soll, oder die Frage, wo Verwandte wohnen.

Henle sagte, man müsse darüber nachdenken, wie man dem gegensteuern könne. Gespräche mit den Trägern seien vorgesehen. Im Zuge der für dieses Jahr geplanten Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung sollen bei einer Vollerhebung unter allen zwölf Kindergärten der Stadt auch die Zufriedenheit und die Wünsche der Eltern abgefragt werden. Henle betonte allerdings, dass die Stadt in den Einrichtungen klare Kriterien für die Aufnahme habe und der Rechtsanspruch nach einem Kiga-Platz erfülle, wenngleich vielleicht nicht immer im Lieblingskindergarten in der Straße nebenan. Wenn in Einzelfällen etwas schief laufe, solle man dies bitte melden.

Rubens Link (Unabhängige und Grüne) sagte, der Zug nach außen könne ja nicht nur am Arbeitsplatz der Eltern liegen. Es sei wohl nicht immer leicht, einen Wunschplatz zu kriegen, wenn die Kinder nicht schon in der Krippe waren, sondern erst mit drei Jahren in den Kindergarten sollen. Dieses Problem sei bekannt, sagte Maria Konold-Pauli (CDU), die Gruppen seien oft schon voll mit den Kindern aus der Krippe. Stefan Briel (CDU) sagte, ein Grund sei sicher auch die fehlende langfristige Verlässlichkeit. Wenn Eltern erst im September eine Zusage erhalten, ob für das Kind ein Platz zur Verfügung stehe, sei dies zu spät.

Mehr Geld notwendig

Man komme sicher nicht umhin, auch bei den Kindergärten in den Teilorten mehr Geld auszugeben, sagte Klaus Kälble (SPD). Und dann zum Beispiel auch ein Essen anzubieten, wenn es nur von wenigen Kindern in Anspruch genommen wird. „Das Kind, das beim Kindergarten weg ist, ist auch in der Schule weg“, sagte er. OB Henle gab dem recht. „Es wird uns was kosten, wenn wir Familien halten wollen.“ Zu diesen Mehrausgaben müsse man aber auch bereit sein.