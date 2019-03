Der Obst- und Gartenbauverein Hürben verabschiedete Gerhard Boess und wählte Rainer Prechtl zum neuen Vorsitzenden.

Die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins kamen zusammen und erinnerten sich gemeinsam an eine Vielzahl von Aktivitäten im vergangenen Jahr. Das Vereinsleben gedeiht nach wie vor bestens. So wurden unter anderem der Blümlesmarkt und ein Sommerfest zum 70-jährigen Bestehen ausgerichtet, zudem haben die Mitglieder ein Insektenhotel auf der Streuobstwiese eingeweiht. Um diese Aufgaben zu erfüllen, bedarf es vieler fleißiger Helfer, die sich mit jeder Menge Arbeitsstunden in den Dienst des Vereins stellen. Was dann noch fehlt, sind stimmende Finanzen, der Verein kann auch hier positiv in die Zukunft blicken.

Durch den altersbedingten Rücktritt von Gerhard Boess als erster Vorsitzender und Schriftführer sowie von Günther Häberle als Beiratsmitglied, konnten bei den darauffolgenden Neuwahlen erfreulicherweise jüngere Mitglieder für die Vereinsarbeit gewonnen werden.

So wurden Rainer Prechtel als Vorsitzender, Beate Schäffer als stellvertretende Vorsitzende und Schriftführer Markus Dögelt für drei Jahre gewählt.

Als neu gewählter Vorsitzender verabschiedete Rainer Prechtel den scheidenden Vorsitzenden Gerhard Boess in allen Ehren und erinnerte daran, wie der OGV nach einer Stilllegung durch Boess wieder zum Leben erweckt worden ist.

Geehrt wurden Ingrid Carle für 25 Jahre und Erika Kastler für 60 Jahre Mitgliedschaft. Günther Häberle wurde zudem zum Ehrenmitglied ernannt.